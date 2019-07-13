Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n artan bir ÅŸiddet ve tempoda devam ettiÄŸini belirterek, "27 MayÄ±s'tan bugÃ¼ne kadar 61'i PenÃ§e HarekatÄ±'nda olmak Ã¼zere Irak'Ä±n kuzeyinde toplam 143 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir." dedi.Â Â Â Â Â

Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Adnan Ã–zbal, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ve Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Genelkurmay KarargahÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

15 Temmuz ÅŸehitlerinin yakÄ±nlarÄ± ile gaziler ve ailelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende konuÅŸan Bakan Akar, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na sÄ±zan FETÃ–'nÃ¼n hain mensuplarÄ±nÄ±n 15 Temmuz'da millete, devlete, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine, demokrasiye karÅŸÄ± Ã¼lke tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir ihanete kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â Â Â Â Â

ÅžanlÄ± tarihi boyunca karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± bir ve beraber olarak aÅŸan asil TÃ¼rk milletinin 15 Temmuz gecesi de hainler karÅŸÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yÃ¼ksek siyasi liderliÄŸinde, yediden yetmiÅŸe bÃ¼tÃ¼n fertleriyle tek vÃ¼cut olduÄŸunu belirten Akar, demokratik deÄŸerler uÄŸruna iman dolu gÃ¶ÄŸÃ¼slerini siper eden milletin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, jandarma ve emniyet gÃ¼Ã§lerinin vatansever evlatlarÄ±yla bu alÃ§aklarÄ±n hain darbe giriÅŸimini akamete uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Â Â Â Â

"TÄ±pkÄ± Ã‡anakkale'de ve milli mÃ¼cadelede olduÄŸu gibi egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, milli ve manevi deÄŸerleri uÄŸruna hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmayan asil milletimizin 15 Temmuzâ€™da gÃ¶sterdiÄŸi cesaret,Â fedakarlÄ±k ve kahramanlÄ±k yeni bir diriliÅŸ destanÄ± olarak tarihe altÄ±n harflerle yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" diyen Akar, "Asil milletimiz 15 Temmuzâ€™da egemenliÄŸin kayÄ±tsÄ±z, ÅŸartsÄ±z millete ait olduÄŸunu, milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacaÄŸÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir" diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"ORDUSUNA SAHÄ°P Ã‡IKTI"Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarÄ±nÄ±, milli ve manevi deÄŸerlerini canÄ± pahasÄ±na koruyanlara, gazilere ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ileten, bu uÄŸurda ÅŸehit olanlara rahmet dileyen Akar, hainlere karÅŸÄ± dimdik durarak tereddÃ¼t etmeden ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼yen TSK'nin kahraman personeli ile jandarma ve emniyet mensuplarÄ± ile sivillere millet olarak minnettar olunduÄŸunu ifade etti. Bakan Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"Bu asil milletin baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri de kendisini zayÄ±flatmak ve yÄ±pratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan hain, alÃ§ak FETÃ– mensuplarÄ±ndan temizlendikÃ§e daha da gÃ¼Ã§lenmekte, gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larla yerine getirmektedir. TerÃ¶rle mÃ¼cadele harekatlarÄ± kapsamÄ±nda yurt iÃ§i ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, PenÃ§e HarekatÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼zenlenen harekatlarda ve sayÄ±sÄ± giderek artan bÃ¼yÃ¼k tatbikatlarda elde edilen baÅŸarÄ±lar FETÃ–â€™den temizlendikÃ§e gÃ¼Ã§lendiÄŸimizin en aÃ§Ä±k gÃ¶stergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasÄ±nÄ± aÃ§mak isteyenlere itibar etmedi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain planÄ±na engel oldu, ordusuna sahip Ã§Ä±ktÄ±, ordu-millet anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugÃ¼ne kadar olan sÃ¼reÃ§te TSK personeli; bu asil milletin gerÃ§ek vatansever evlatlarÄ±, karada, denizde ve havada, 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gayretle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, kendilerine verilen her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶revi yerine getirdi.TSKâ€™de en kÃ¼Ã§Ã¼k bir zafiyet yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klar gÃ¶sterilmiÅŸtir ve gÃ¶sterilmektedir. Her zamankinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve daha kararlÄ± olan silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n, mesleÄŸe adanmÄ±ÅŸlÄ±k duygusuyla ortaya koyduÄŸu fedakarlÄ±k ve kahramanlÄ±klar, her tÃ¼rlÃ¼ takdirin Ã¼zerindedir."Â Â Â Â Â

TERÃ–RÄ°STLE MÃœCADELE HAREKATLARIÂ Â Â Â Â

15 Temmuz sonrasÄ± TSK'nin etkin, caydÄ±rÄ±cÄ±, saygÄ±n niteliklerini artÄ±rmak iÃ§in personel eÄŸitiminden reform niteliÄŸindeki yeni askerlik sistemine, teÅŸkilat yapÄ±sÄ±ndan savunma sanayine kadar geniÅŸ bir yelpazede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸini vurgulayan Akar,Â yÃ¼zde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayinin Ã¼rettiÄŸi MÄ°LGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlÄ±, silahsÄ±z Ä°HA'lar, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri ve optik sistemler baÅŸta olmak Ã¼zereÂ envantere giren modern harp silah ve araÃ§larÄ±nÄ±n TSK'nin karada, denizde ve havadaÂ etkinliÄŸini ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Â Â Â Â

Yerli ve milli silah sistemleri ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ TSK'nin kahraman ve fedakar personelinin baÅŸta FETÃ–, PKK/ PYD-YPG ve DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin faaliyetleri olmak Ã¼zere, Ege, DoÄŸu Akdeniz ve KÄ±brÄ±s'ta milletin egemenlik ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdit ve tehlikeye karÅŸÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Akar, "Bu mÃ¼cadele 780 bin kilometrekare vatan topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, 462 bin kilometrekare mavi vatanÄ±mÄ±zÄ±n ve semalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi, 82 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n huzur ve refahÄ± iÃ§in gece-gÃ¼ndÃ¼z, yaz-kÄ±ÅŸ, daÄŸ-bayÄ±r demeden, yurt iÃ§inde ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde, en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Akar, terÃ¶rÃ¼ bitirmedeki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"OperasyonlarÄ±mÄ±z artan bir ÅŸiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 MayÄ±s'tan bugÃ¼ne kadar 61'i PenÃ§e HarekatÄ±'nda olmak Ã¼zere Irak'Ä±n kuzeyinde toplam 143 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. TSK DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™da, Irakâ€™Ä±n ve Suriyeâ€™nin kuzeyinde, mavi vatanÄ±mÄ±zda ve semalarÄ±mÄ±zda devletimizin bekasÄ±, asil milletimizin egemenlik ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ederken aynÄ± anda NATO, AB, BM ve AGÄ°T bÃ¼nyesindeki gÃ¶revlerini de baÅŸarÄ±yla yerine getirmekte, bÃ¶lgesel-kÃ¼resel barÄ±ÅŸ ve istikrara katkÄ± saÄŸlamakta, baÅŸta NATO olmak Ã¼zereÂ uluslararasÄ± ortamda saygÄ±n ve seÃ§kin yerini korumaktadÄ±r."Â Â Â Â Â

Peygamber ocaÄŸÄ± olarak da bilinen TSK'nin milli, manevi ve mesleki deÄŸerleriyle akÄ±l ve bilim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, Anayasa Ã§erÃ§evesinde, yasalar doÄŸrultusunda, 'Ã¶lÃ¼rsem ÅŸehit, kalÄ±rsam gazi' anlayÄ±ÅŸÄ±ylaÂ milletinin emrinde, gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Akar, "En bÃ¼yÃ¼k takdir gÃ¼venilmek, en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± bu gÃ¼vene layÄ±k olmaktÄ±r. Kahraman ve fedakar silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da asil milletimizin sevgisine ve gÃ¼venine layÄ±k olacaklarÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum" ifadeleriyle sÃ¶zlerini tamamladÄ±.Â Â Â Â Â



Akar ve komutanlar daha sonra ÅŸehit aileleri, gaziler ve onlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla yemekte bir araya geldi.Â