Hukuk bürosuna baltalı baskın!
İzmir Çankaya'da bir hukuk bürosunu elinde balta ile basan O.S. isimli saldırgan, büyük panik yaşanmasına neden oldu.
Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, çalışanların ihbarı üzerine kısa sürede büroya gelen polis, saldırgan O.S'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Veznedar olarak çalışan B.A, karakola giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu. O.S. adlı saldırganın borcu nedeniyle hukuk bürosuna saldırdığı öğrenildi.
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