HSK kararnamesi Resmi Gazete’de: 46 hakim ve savcı atandı

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, 29 adli yargı hakim adayı ile 16 cumhuriyet savcı adayı ve 1 idari yargı adayının çeşitli hakimlik ve cumhuriyet savcılıklarına atamaları gerçekleştirildi. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince 15 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu yapıldı.

Adli yargıda ataması gerçekleştirilen isimler ve yeni görev yerleri şu şekilde:

Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ali Saban Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Neşe Arısoy Hani Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Birgül Kayahan Çukurca Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Derya Kılınç Demir Edirne Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Elif Oğuz Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Meral Purtul Eruh Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Hakan Geçkin Araklı Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Elif Kırman Erciş Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Kamil Şeyner Dicle Hakimliğine, Ankara Batı Hakim Adayı Feyza Kıraç Mazıdağı Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı M. Fatih Özkılıç Kelkit Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Hakim Adayı Sevda Karakoç İstanbul Anadolu Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Hazal Yalçın Başkale Hakimliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcı Adayı Adem Candemir Borçka Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcı Adayı Mustafa Demircan Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Kamil Açıkgöz Varto Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Sakine Akbulut Silvan Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Selda Akgül Silvan Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Emre Arıkan Solhan Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Sacı Adayı Tarık Ziya Arslan Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Hacı Osman Arslan Malazgirt Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Sacı Adayı Ceyhun Ayvazoğlu Gaziantep Cumhuryet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Büşra Baynaz Kiğı Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Funda Can Alga Lice Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Deniz Çavuşoğlu Bahçesaray Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Sacı Adayı Gamze Çizmeci Nazımiye Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Seçkin Çizmeci Nazımiye Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Sacı Adayı Mahmut Gümüşel Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Musa İncekan Çaldıran Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Funda Esma Kara Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Bünyamin Kılınç Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Arzu Kılıçarslan Sason Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Fatma Zehra Konuk Küçük Kulp Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Hulkiye Nazlı Nurullahoğlu Beytüşşebap Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Ayşe Görkem Öcalan Azdavay Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Necibe Özgür İdil Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Özal Sayman Malazgirt Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Barış Soysal Dargeçit Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Tolgahan Sürgün Harzo Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Mehmet Mikdat Terzi Pülümür Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Esen Tuğrul Özkul Osmancık Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakim Adayı Keziban Tülen Bilici Karlıova Hakimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Murat Yılmaz Mutki Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Rıdvan Avci İdil Cumhuriyet Savcılığına atandı.

İdari yargıda ataması gerçekleştirilen tek isim olan Ankara Hakim Adayı Yiğitcan Yurtdaş ise Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine getirildi.



