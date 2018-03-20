Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HSK atama yaptı... Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

    HSK atama yaptı... Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    20.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi. HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı. Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • 356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste
    • 356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste
    • 356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste
    • 356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste

    HSK atama yaptı... Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi ettiESKİ HÂKİM MESLEĞE DÖNDÜ

    Kararnameyle Ankara BAM bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. 2010 KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da Ankara BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan’ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması dikkat çekti. Kararnameyle eski İzmir Hakimi Ahmet Çilek mesleğe geri dönüş yaptı, Manisa Hâkimliği’ne atandı.

    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter’dan Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu’nun da Kilis’te göreve başlamasına rağmen 24 saat içinde Ankara Hâkimliği’ne atandığı iddiasında bulundu.

    356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gazetehaberleri , danıştay , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör , Danıştay Başkanı , Zerrin Güngör , Gonca Hatinoğlu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri