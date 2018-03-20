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    356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam liste

    HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:
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    356 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte isim isim tam listeNext

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

    Etiketler: HSK , Hakim savcı , Hakimler ve Savcılar Kurul , gündem

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