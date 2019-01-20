Hrant Dink, katledilmesinin 12’nci yılında anıldı

Törende 1948’de öldürülen yazar ve şair Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali konuşma yaptı. Filiz Ali, “12’nci kez seni aramızdan alan karanlığa karşı senin ve ailenin yanında durmak için ellerinle kurduğun, büyüttüğün gazeten Agos’un önündeyiz. Bizim acılarla akraba edilenlerin kurduğu ne yazık ki her geçen gün büyüyen geniş ailemizin en eski üyelerinden biri olarak sesleniyorum. Onat Kutlar, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy bize ocak soğuğundan bakıyorlar, bugün burada bizimleler” dedi.

KAVALA MESAJ GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın cezaevinden gönderdiği mesaj anma töreninde okundu: “Silivri’de olduğum için bu sefer Hrant’ı anmaya katılamıyorum. Uzakta kalınca, 19 Ocak Hrant’ın vurulduğu yerde, Hrant için adalet talep etmenin ne kadar önemli olduğunu hissediyorum. Tüm mağdurlar, onların çocukları torunları için adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.”

Dink’in öldürüldüğü saat olan 15:05’de eşi Rakel Dink, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, CHP ve HDP milletvekilleri ile ‘Hrant’ın Arkadaşları’ anma için gazete binası önüne geldi. Rakel Dink, eşinin öldürüldüğü yere çiçek bıraktı. Anma sırasında Gülten Kaya gözyaşlarına hâkim olamadı. Rakel Dink ile Türkan Elçi ise el ele tutuştu. Anma töreni için toplanan vatandaşlar, “Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz”, “Biz bitti demeden bu dava bitmez”, “Hrant için adalet için” sloganları attılar. Ermenice ve Türkçe türkülerin çalındığı anma töreninde adalet vurgusu yapılarak terazi tutuldu. Hrant Dink’ın vurulduğu Sebat apartmanına ‘Adalet istiyoruz, vazgeçmiyoruz ahparig’, ‘Hrant için adalet için’ pankartları asıldı.

OLCAYTO: ADALETİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ OLMALI

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Hrant Dink’in katledişinin 12. yılında yaptığı açıklamada, “Hrant Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin bir an önce ortaya çıkarılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır” dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Olcayto’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı: “Hrant Dink’i sevgiyle, özlemle anıyoruz. Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin gelişmesi için uzun yıllar uğraş veren Dink ayrıca demokrasiye olan inancı ve insan odaklı çalışmalarıyla da toplumda kendine yer açmış bir değerdi. 12 yıldır Hrant Dink’in ölümünden sorumlu olanları ortaya çıkarmak için açılan davalarda hâlâ adaletin tecellisi açısından umut yeşerten bir süreç göze çarpmamaktadır. Hrant Dink meslektaşımızdı, dostumuzdu her platformda barışı savunan insan odaklı, usta bir gazeteciydi. Onu hiç unutmadık. Acısı hep yüreğimizde, umuyoruz ki bundan böyle gazetecileri, sanatçıları, düşün insanlarını hedefe koyan mecralara ülkemizde geçit verilmez. Işıklar içinde yat güzel insan.”