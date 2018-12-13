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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
13.12.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Polis 56 kez yakaladı hep serbest kaldı, bu 57...

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Polis 56 kez yakaladı hep serbest kaldı, bu 57...

İstanbul'da polisin bir yıldır  hırsızlık suçundan aradığı 55 yaşındaki Nazife Y. polis tarafından suçüstü yakalandı. Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan Emine Oya Tolga'nın evinde meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu öğrenilen Nazife Y.'nin daha önceden 56 kez polis tarafından yakalandığı,  bir süre cezaevinde yatıp serbest bırakıldığı belirtildi. Nazife Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 57'inci kez tutuklandı.

Bostancı'da 5 Aralık 2018 tarihinde bir eve girerek hırsızlık yapan 1'i  kadın 3 kişi çıkışta binanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Güvenlikçinin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler  havaya ateş edip kendilerini kovalayanlara silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Çıkan karışıklık sırasında iki erkek kaçarken, olaya müdahale eden polis kadını  gözaltına aldı.

ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜNÜN EVİNE DE GİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin polisin bir yıldır aradığı şüpheli Nazife Y., olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga'nın Beşiktaş'ta bulunan evinde yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayında Emine Oya Tolga'nın evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 720 dolar çalınmıştı.

KAMERALAR ŞÜPHELİLERİ GÖRÜNTÜLEMİŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. ile suç ortaklarının binalara girdikten sonra kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri ardından içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.

57'İNCİ KEZ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sırasında Nazife Y.'nin Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre daha önce 56 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Her seferinde tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nazife Y.'nin hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.12.2018)
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