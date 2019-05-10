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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Hırka-i Şerif ne zamana kadar ziyarete açık kalacak?

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Hırka-i Şerif ne zamana kadar ziyarete açık kalacak?

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar şimdi, Hırka-i Şerif'in ne zaman ziyarete kapanacağını ve ziyaret saatlerini merak ediyor. Peki, Hırka-i Şerif ne zamana kadar ziyarete açık kalacak? Hırka-i Şerif saat kaça kadar ziyaret edilebilir?

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin "Ramazan Hattı" otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca engelli, yaşlı, hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

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