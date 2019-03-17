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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hıristiyan dünyası da kınasın’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Hıristiyan dünyası da kınasın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da 49 kişinin yaşamını yitirdiği katliam nedeniyle Hıristiyan dünyasına seslenerek, “Kınamayı ve lanetlemeyi sadece İslam dünyasının değil Hıristiyan dünyasının da yapması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, yerel seçim kampanyasında dün İzmir’in Bergama, Aliağa, Torbalı, Ödemiş ve Tire ilçelerinde yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:

"YENİ Zelanda’da cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Yapanları lanetliyorum, kınıyorum. Dünyada inançlara saygı olması lazım. Kınamayı ve lanetlemeyi sadece İslam dünyasının değil Hıristiyan dünyasının da yapması lazım. Barışı ve huzuru hem kendi ülkemizde hem de dünyada sağlamak zorundayız. Barışı ve huzurunu sağlayan kişi, adı nedir biliyor musunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün hayatı savaş meydanlarında geçti. Savaşın ne kadar acımasız olduğunu en iyi o biliyor. Yurtta barış dünyada barış savaş meydanlarından gelen birisinin söylemi olduğu için önemli.

KİNİ BİR KENARA BIRAKALIM

Tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik. Kin, iftira bütün bunları bir kenara bırakalım. Tasada ve kıvançta beraber olmak kadar güzel bir şey yoktur. Yeni Zelanda’da 49 Müslüman’ın iki camida katledilmesini nasıl içimize sindiremiyorsak, ayrımcılığın ne kadar kötü olduğunu görüyorsak hepimizin oturup düşünmesi lazım; bu kin bu öfke bu ayrımcılık neden oluyor, hangi gerekçe ile oluyor. Hepimiz katledilen, inançları dolayısıyla ibadet yaparken öldürülen bütün o Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür acı olayların yeryüzünde olmamasını istiyoruz. 

HUZUR VE BARIŞ İSTİYORUZ

Bütün komşularımızda ve dünyada kan akmasın, insanlar inançları dolayısıyla katledilmesin istiyoruz. İnsan, Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır. En değerli varlığı korumamız lazım. Bizim kültürümüzde de var olan budur. Kavgadan, gerilimden, iftiradan uzak olarak birbirimize güvenelim. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu hepimizin ortak derdi olmalıdır. Onlara güzel bir gelecek vaat etmeliyiz. Kavgadan gerilimden bıktık artık. Huzuru beraber yaşayacağımız bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzurun olması lazım.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Sadece 1 yılda 1 milyonu aşkın insan işsiz kaldı. Bu ülkede, bayrağımızın altında bir çocuk yatağa aç giriyorsa bilin ki o dert benim derdimdir. Özellikle AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bu kimin derdi, hepimizin derdi. Dolayısıyla bu sorunu aşmak hepimizin ortak sorunu. Birlikte mücadele edeceğiz. Demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Bu seçimler Türkiye’de demokrasinin kazandığı seçimler olmalı. CHP ve İYİ Parti’nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır; ‘Bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı.’ Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için mücadele ediyoruz.”

82 MİLYONU KUCAKLARIM

Kılıçdaroğlu konuşmasında “Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir” dedi ve şöyle devam etti: “Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız ve Türkiye’ye toplu iğne ucu kadar zarar gelmesini asla kabul etmeyiz. Yeri ve zamanı gelirse biz ülkemiz için hep birlikte canımızı feda ederiz. Her türlü iftirayı atıyorlar bize. PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi? Şavşat’tan Ardanuş’a giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan kimdi? Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar? Milliyetçilik vatanseverlik, ülkesinin çıkarlarını düşünmek, el aleme avuç açmamak, üretmek demektir. Onlar milliyetçiliği külahıma anlatsın. Benim milliyetçiliğim ayrıdır, vatanımı insanlarını severim. Vatandaşımız arasına kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmam. Bu bayrağın altına onurumla yaşarım 82 milyonu kucaklarım.”

CHP YENİ ZELANDA’YA HEYET GÖNDERECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan terör saldırısını incelemek ve mağdur ailelerle görüşmek üzere, partilerinden bir heyetin bu ülkeye gideceğini bildirdi. Özkoç, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda’daki iki camide 49 Müslüman’ın canice katledilmesini bir kez daha şiddetle kınadıklarını ifade etti. Özkoç, terör olayını incelemek ve mağdur aileleri ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda’ya milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceklerini söyledi. Yeni Zelanda’ya giden heyet arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yer alıyor. - ANKARA

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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