Hindistan'a tedaviye giden Eymen'in annesi: 'En büyük hayalimiz gerçek oldu'

Bayraklı’da yaşayan Bahar Bulut ve Gökhan Bulut çiftinin oğulları Eymen, 8 ay 1 haftalıkken özel bir hastanede normal doğum ile dünyaya geldi. Anne Bahar Bulut, doğumdan sonra kuvöze alınan Eymen’in geriye doğru yattığını gördü, ancak iddiaya göre hemşireler bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

Hastane çıkışı da Eymen’in sürekli olarak geriye doğru kasılmaya devam etmesi üzerine aile, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Yapılan tahliller sonucunda Eymen’in doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve selebral palsi (SP) teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 ay önce anne Bahar Bulut, Eymen’in Hindistan’da kök hücre tedavisi olabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Yapılan çağrının ardından yardımseverlerin desteğiyle tedavi için gereken yaklaşık 50 bin TL toplandı. Bunun üzerine Bahar Bulut ve oğlu Eymen, iki hafta önce Hindistan’a gitti. Hindistan’da bulunan Neurogen Hastanesi’nde Eymen’in kalça kemiğinden alınan hücre omurilik sıvısına nakledildi.

Tedavi sürecinin henüz çok yeni olduğunu belirten anne Bulut, "3 ila 6 ay arasında tedavinin etkilerini görebileceğimizi söylediler. Şu anda bile durumunda gelişme var, kendisini daha iyi tutabiliyor, algısı daha iyi açıldı ve bağdaş kurabiliyor. En büyük mucizemiz gerçekleşti" dedi.

''FİZİK TEDAVİ İÇİN DE DESTEĞE İHTİYACI VAR''

Böyle bir mucizenin gerçekleşeceğini hiç beklemediğini ifade eden Bahar Bulut, "Eymen’in tedavisi için çıkan haberlerden sonra birçok kişi sosyal medyadan bize ulaştı. Hayırseverlerin yaptığı yardımla biz Hindistan’a gittik. Eymen’in kalça kemiğinden alınan hücre, omurilik sıvısına nakledildi. Aynı zamanda Eymen’in şu an ekstra fizik tedavi ihtiyacı var. Bunun için de devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle o da çözülecektir. Medikal ortopedi konusunda Eymen’in eksikleri var. Maddi durumumuz kötü olduğu için tıkandığımız noktalar oluyor. Bir doktorun hatası sonucu yaşadıklarımız inşallah geçecek. Bundan sonra her şey oğlum için daha iyi olacak. O hayırseverlere her gün dua ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eymen’in 6 ay sonra ikinci kür için tekrar Hindistan’a gitmesi gerekiyor, ancak bu ilk tedavi kadar pahalı olmayacak. Yarı fiyatı kadar olacak, onun için de bize destek olmak isteyen hayırseverlere çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.