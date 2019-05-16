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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande NAYMAN/İZMİR (DHA)
16.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Hindistan'a tedaviye giden Eymen'in annesi: 'En büyük hayalimiz gerçek oldu'

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İzmir'de doğuştan serebral palsi (SP) hastası 5 yaşındaki oğlu Eymen'in tedavisi için yardım çağrısında bulunan anne Bahar Bulut’un çağrısı karşılık buldu. Kesin bir tedavisi bulunmayan serebral palsi hastaları için son yıllarda uygulanan kök hücre tedavisini denemek için Hindistan’a giden Eymen’e kök hücre nakli yapıldı. Anne Bahar Bulut, "En büyük hayalimiz gerçek oldu. Şu anda bile durumunda gelişme var, kendisini daha iyi tutabiliyor, algısı daha iyi açıldı ve bağdaş kurabiliyor" dedi.

Bayraklı’da yaşayan Bahar Bulut ve Gökhan Bulut çiftinin oğulları Eymen, 8 ay 1 haftalıkken özel bir hastanede normal doğum ile dünyaya geldi. Anne Bahar Bulut, doğumdan sonra kuvöze alınan Eymen’in geriye doğru yattığını gördü, ancak iddiaya göre hemşireler bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

Hastane çıkışı da Eymen’in sürekli olarak geriye doğru kasılmaya devam etmesi üzerine aile, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Yapılan tahliller sonucunda Eymen’in doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve selebral palsi (SP) teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 ay önce anne Bahar Bulut, Eymen’in Hindistan’da kök hücre tedavisi olabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Yapılan çağrının ardından yardımseverlerin desteğiyle tedavi için gereken yaklaşık 50 bin TL toplandı. Bunun üzerine Bahar Bulut ve oğlu Eymen, iki hafta önce Hindistan’a gitti. Hindistan’da bulunan Neurogen Hastanesi’nde Eymen’in kalça kemiğinden alınan hücre omurilik sıvısına nakledildi.

Tedavi sürecinin henüz çok yeni olduğunu belirten anne Bulut, "3 ila 6 ay arasında tedavinin etkilerini görebileceğimizi söylediler. Şu anda bile durumunda gelişme var, kendisini daha iyi tutabiliyor, algısı daha iyi açıldı ve bağdaş kurabiliyor. En büyük mucizemiz gerçekleşti" dedi.

''FİZİK TEDAVİ İÇİN DE DESTEĞE İHTİYACI VAR''

Böyle bir mucizenin gerçekleşeceğini hiç beklemediğini ifade eden Bahar Bulut, "Eymen’in tedavisi için çıkan haberlerden sonra birçok kişi sosyal medyadan bize ulaştı. Hayırseverlerin yaptığı yardımla biz Hindistan’a gittik. Eymen’in kalça kemiğinden alınan hücre, omurilik sıvısına nakledildi. Aynı zamanda Eymen’in şu an ekstra fizik tedavi ihtiyacı var. Bunun için de devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle o da çözülecektir. Medikal ortopedi konusunda Eymen’in eksikleri var. Maddi durumumuz kötü olduğu için tıkandığımız noktalar oluyor. Bir doktorun hatası sonucu yaşadıklarımız inşallah geçecek. Bundan sonra her şey oğlum için daha iyi olacak. O hayırseverlere her gün dua ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eymen’in 6 ay sonra ikinci kür için tekrar Hindistan’a gitmesi gerekiyor, ancak bu ilk tedavi kadar pahalı olmayacak. Yarı fiyatı kadar olacak, onun için de bize destek olmak isteyen hayırseverlere çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

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