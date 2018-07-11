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    Hidrosefali nedir?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Hastanın beyninde su birikmesi. Çocukluk yaş grubunda baş çevresinde genişleme, ileri yaş grubunda yürüme bozukluğu, hafıza kaybı ve değişiklikleri gibi belirtileri mevcuttur. Peki Hidrosefali nedir?

     

    Ailenin çocuğun başçevresinde aşırı genişleme olduğunu farketmesi, idrar kaçırma, hastanın hafızasında kayıp olması, hafıza değişiklikleri yaşaması, yürüyüş bozukluğu olması

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?

    Hastalar öncelikle şikayetleri ile ilgili yaş grubuna göre, çocuk doktoru, nörolog veya beyin cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

    Hidrosefali tanısı konulan hastaya erken yapılan tedavi ile büyük oranda başarı sağlanabilir. Hidrosefalinin tedavisi genellikle cerrahi girişimdir. Cerrahi kapalı olarak endoskopik girişimle yapılabileceği gibi, şant takılmak sureti ilke de yapılabilmektedir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

    Hasta yapılan işlemin özelliğine göre düzenli olarak hekimin belirlediği sürelerde kontrollerine gelmelidir. Yapılan takipler sonucunda hastanın günlük aktivitelerine dönme süresi hekim tarafından belirlenmekle birlikte genellikle kısa olmaktadır.

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