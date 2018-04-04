Hidrojen siyanür alarmı

Kamiloba Mahallesi TEM Otoyolu'nun bitişiğindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dökülen ve alana yayılan sıvı madde nedeniyle bölgede otlayan 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici, durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi. AFAD'ın yaptığı incelemelerde kimyasal maddenin hidrojen siyanür olduğu tespit edildi. Ölen hayvanlar ise kepçe ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

‘BU BİR ÇEVRE KATLİAMI’

Çalışmaları yerinde takip eden Çevre Koruma Müdürü Çağlayan Gürsel, önceki gün öğle saatlerinde bir tankerin TEM Otoyolu’ndan alana kimyasal madde boşalttığını belirterek şunları söyledi:

“Yapılan incelemelerde maddenin hidrojen siyanür ve formaldehit olduğu tespit edildi. Bu zehirli madde, tarım topraklarına inmiş durumda. Kirlenmiş toprağı temizlemeye çalışıyoruz. Kamyonlara yükleyip imha edeceğiz. Bu bir çevre katliamı.”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise “İnsanlıktan nasibini almamış kişiler, 3-5 kuruş uğruna, çok özel şartlarda imha edilmesi gereken atığı Büyükçekmece göl havzası boş diye getirip buraya dökebiliyorsa yarın TEM Otoyolu’ndan Büyükçekmece Gölü’nün tam ortasına dökerse ne yapacağız? Daha önce de Büyükçekmece’de buna benzer olaylar yaşanmıştı. İstanbul’un en önemli havzası olan Büyükçekmece su toplama havzasının korunmasından korkmaya başladım. Bu bir vahşet. Hem kaçak hafriyat dökümünden hem de zehirli kimyasal atık maddelerin dökümünden ötürü Büyükçekmece göl havzası büyük bir tehdit altında” diye konuştu.



