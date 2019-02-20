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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hiç kimse yargı bağımsız diyemez

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Hiç kimse yargı bağımsız diyemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanzim satış kuyruklarıyla ilgili “Bu varlık kuyruğudur” diyen Erdoğan’a “Peki sevgili kardeşim en varlıklı adam sensin, e sen niye bu kuyrukta yoksun” diye sordu. Cumhuriyet gazetesi davasındaki onama kararını da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu bana hiç kimse söyleyemez” dedi.

CEZAEVİNE GİRECEKLER

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu:

“Aydınlarımıza yeni bir tehdit. Cumhuriyet gazetesinin değerli yazarları istinaf mahkemesinin cezayı onaylamasıyla yeniden hapishaneye girecekler. Musa Kart bunların başında, dünyaca ünlü bir karikatürist. Hapse atıp ne yapacaksınız? Aydınları gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız? Türkiye’nin itibarını zedeliyorlar. Hâlâ ne yaptıklarının farkında değiller. ‘Efendim yargı bağımsız.’ Onu siz benim külahıma anlatın. Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu bana hiç kimse söyleyemez. Alınan talimat gereği yargı kararları veriliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper; bunlar yeniden hapishaneye dönecekler. Bunu içimize sindirebilir miyiz? Bunu adil bulabilir miyiz? Bu kararın hakka ve hukuka uygun bir karar olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır.

EREN ERDEM’E HAKSIZLIK YAPILDI

Olması gereken bunların haklarının ve hukuklarının savunulması ve adaletin tecelli edilmesidir. Aynı şekilde Parti Meclisi üyemizin aylardır haksız bir şekilde içeride tutulması da başka bir sorundur. Eren Erdem’e alt mahkeme ‘dışarı çıkabilir’ dedi, üst mahkeme ‘hayır’ dedi. Serbest bırakan mahkeme tutukluluğuna devam dedi. Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor.

ER 7 YIL SONRA NEREYE GİDECEK

Hiç kimsenin düşünmediği bir konuya değineceğim; Sözleşmeli er ve erbaşlar. Askerlik kanuna tabi askerliğimizi yaparız. ‘Profesyonel orduya ihtiyacımız var’ dediler. Sözleşmeli er ve erbaş almak zorundayız denildi. Yasa çıktı. Bunların görev süreleri 7 yıl. 7 yıl sonra nereye gidecekler? Yasaya bir madde koymuşlar: 7 yıl görev yapanlar kamuda görev almalarına yönelik yönetmelik çıkarılacak. Ancak bu çıkarılmadı 7 yılını doldurup ordudan ayrılanlar işsiz. Genelkurmay’ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere terörle mücadele için belli bir bedel ödeyen insanlar 7 yıl sonra sokağa bırakılıyor. Niye yönetmelik çıkmıyor, hangi gerekçeyle çıkmıyor?”

‘21’İNCİ YÜZYIL TÜRKİYE’Sİ’

Devleti yönlendiren siyasal iktidardır. Devletin baskıcı mı olacağına yoksa sosyal devlet mi olacağını o belirler. Sosyal devlet, fakirin yanında olan devlet demektir. (Erdoğan’ın afişi önünde çöpü karıştıran bir kadının fotoğrafını göstererek) Bu tablo, 21. yüzyıl tablosudur. Bu tabloyu yaratan aktör de bu tabloda görünüyor, Erdoğan. Bu kadıncağızın tanzim satış mağazasına gidecek parası yok. Bu ortaçağın değil, 21. yüzyılın Türkiye’sidir. Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan bir Allah’ın kulu var mı? Anadolu’da bir söz vardır; Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Siz 21. yüzyılın Türkiye’sinde 7.5 milyona varan işsiz ordusunu nasıl yarattınız. İş arayan bütün kardeşlerime sesleniyorum. 17 yıldır iktidardalar. Onların çocukları işsiz değil.”

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