Heyelan nedeniyle Yüksekova- Hakkari yolu kapandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakırken Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı.
Yüksekova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle Yüksekova-Hakkari kara yolunun 16'ncı kilometresinde bugün saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Yola inen tonlarca çamur kara yolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışma sonrası yolu 3 saatte tek şeritten ulaşıma açtı.
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