‘Herkesin miras hakkı tehlikede’
CHP’nin geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin çalışmaya sosyal medyadan tepki gösterdi.
Twitter hesabından, Anayasa’daki mülkiyet ve miras haklarına dikkat çeken İnce, şu mesajları paylaştı:
“Ayrıca 70 yıla yakın süredir iç hukukumuzun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, ‘her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı’ vardır. Yine, Anayasa’nın 134. maddesine göre, ‘Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.’ İş Bankası hisseleri üzerinde başlatılan tartışmaların aslında hukukla garanti altına alınmış temel haklarımıza karşı bir saldırı olduğunu görüyoruz. Tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarını gözlerden kaçırma gayreti içindeler. Toplumda biriken öfkenin asıl hedefinden saptırılıp farklı hedeflere yönlendirilmesi yöntemi bir kere daha devreye sokulmak istenmektedir. Herkesi anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır. Özellikle özgür mülkiyet edinme ortamında, üreten ve kazanan kesimin böyle bir ihlal karşısında susması demek, açılan bu yoldan yarın karşılarına çıkacak olumsuzlukları kabul etmesi demektir.”
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