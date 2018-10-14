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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.10.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

‘Herkesin miras hakkı tehlikede’

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‘Herkesin miras hakkı tehlikede’

CHP’nin geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin çalışmaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

 Twitter hesabından, Anayasa’daki mülkiyet ve miras haklarına dikkat çeken İnce, şu mesajları paylaştı:

“Ayrıca 70 yıla yakın süredir iç hukukumuzun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, ‘her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı’ vardır. Yine, Anayasa’nın 134. maddesine göre, ‘Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.’ İş Bankası hisseleri üzerinde başlatılan tartışmaların aslında hukukla garanti altına alınmış temel haklarımıza karşı bir saldırı olduğunu görüyoruz. Tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarını gözlerden kaçırma gayreti içindeler. Toplumda biriken öfkenin asıl hedefinden saptırılıp farklı hedeflere yönlendirilmesi yöntemi bir kere daha devreye sokulmak istenmektedir. Herkesi anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır. Özellikle özgür mülkiyet edinme ortamında, üreten ve kazanan kesimin böyle bir ihlal karşısında susması demek, açılan bu yoldan yarın karşılarına çıkacak olumsuzlukları kabul etmesi demektir.”

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