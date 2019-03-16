Her yerin bomba olsa ne yazar

BUNLAR VATAN HAİNİ

“(Kadınlar Günü eylemi) Elinde düdükle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? Dünya Kadınlar Günü için oraya gelmişler. Bu ülke yol geçen hanı mı ya, bu ülke eski Türkiye mi zannediyorsun. Ne Türk’ü ya bunlar ahlaksız, bunlar vatan haini. Dikkat edin Gezi’de Taksim Meydanı’nda CHP’nin bayrağıyla onların paçavraları yan yana. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu, olmadı, öyle bir derdi yok ki Bay Kemal’in.

Kendi başına atıp tuttuğu kürsülerde değilse bile sorulara muhatap olduğu televizyon programlarında asıl niyetini ifşa ediyor. Mesela çıkıp diyor ki ‘YPG, Türkiye’ye saldırmaz.’ Madem öyle biz tepelerine binene kadar Afrin’den Gaziantep’e Hatay’a düşen bombalar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden geliyordu, bunları YPG atmıyor muydu? Hâlâ Tel Rıfat’tan Münbiç’ten Fırat’ın doğusundaki yerlerde fırsat buldukça ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? YPG ile PKK’nın farkı var mı?

Şu anda Ankara’da büyükşehir belediye başkan adayı düşünün ya 600 bin dolar bir müvekkilini güya dolandırıyor ve adam dava açıyor. Sahte senet düzenlenmiş, yargıda kazanıyor. Bunu Ankara’daki adayları inkâr ediyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir yerleri kalmadı. CHP demek yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demektir. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır.

ÜÇ TÜRK YARALI

Bugün (dün) maalesef Yeni Zelanda’da yaşanan hadiseyi izlediniz mi televizyonlarda? İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Burada bu saldırının görüntüleri canlı olarak yayınlandı, 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 tane de Türk var, onlar da yaralı, ben bir tanesine ulaştım, kendisiyle görüştüm, Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bir de bu alçak, bu katil bildiri yayınlamış. Bu bildiride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş, İstanbul’a gelip hepimizi öldürüp, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya’yı minarelerden kurtarırlarmış.

Be ey gafil önce şunu bil, ben niye girdim içeri biliyorsunuz değil mi? Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun elinde silahlarla gittin, onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin.

MÜSAADE ETMEYİZ

İstanbul’a diyor ki ‘Konstantinapol’, Ayasofya’yı yeniden çevireceklermiş. Bu millet var ya bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Çıkmış İsrail’in başında bir tane soyguncu var ya yargılanan onun oğlu da tweet atıyor. Ne diyor? ‘İstanbul, Bizans’ın başkenti bir Hıristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı karşıyadır.’ Be ahlaksız siz Filistin’in tamamını işgal ettiniz, siz 1938’de 48’de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz. Netanyahu zalimdir.

Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söyleyeceğiz. İnanıyoruz ve üstünüz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.

OKTAY VE ÇAVUŞOĞLU YENİ ZELANDA’YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığımızı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca Yeni Zelanda’ya ziyaret gerçekleştireceklerdir.”