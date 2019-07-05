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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
05.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Lüks villada yakalandılar! Eğlence mekanı haline getirip parti de düzenlemişler

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Lüks villada yakalandılar! Eğlence mekanı haline getirip parti de düzenlemişler

OSMANİYE'de, girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalıp, kiralık araçlarla kaçan, 4'ü kadın 8 kişi, lüks villada yakalandı. Hırsızlık mallarını satarak elde ettikleri parayla iki katlı lüks villa satın aldıkları, bodrum katını eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlenen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si savcılıkça serbest bırakıldı

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  • Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
  • Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
  • Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
  • Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve çevre illerde, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırarak, evlere girip, ziynet eşyası çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Kentte, 2 evden 50 bin liralık altın ve 1 tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Polis, aynı aileden 4 erkek ve 1'i hamile 4 kadını tespit etti. Lüks villada kalan 8 kişi, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Yapılan incelemelerde; villanın en alt katının, içki mahzeni ve parti düzenleme alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Aramalarda ise 18 yıllık olduğu değerlendirilen, toplam 500 lira değerinde içki ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 8 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

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