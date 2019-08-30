Her okuduğumuz izlediğimiz sağlık haberine inanıyoruz
SAĞLIK Bakanlığı’nın yaptığı ‘Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması’ Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı.
Vatandaşların büyük kısmının internet sitelerinden, televizyondan, sosyal medyadan okuduğu, izlediği her haberi doğru olarak kabul ettiğini ortaya çıkaran araştırma, bu sonucun ülkede kronik hastalıkların artışına neden olduğunu belirledi. Türkiye genelinde 6 bin 228 hanede yapılan araştırmanın saha çalışması iki ay sürdü. Araştırmaya katılanların sağlık okuryazarlığı düzeyine bakıldığında yüzde 31’inin yetersiz, yüzde 38’inin sorunlu-sınırlı, yüzde 23’ünün yeterli, yüzde 8’inin ise mükemmel olduğu belirlendi. Buna göre Türkiye’de yaklaşık olarak 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz veya sınırlı olduğu ortaya çıktı.
KRONİK HASTALIKLARI ARTTIRIYOR
Sağlık okuryazarlığı yetersiz olanların yüzde 44’ünün, sorunlu-sınırlı olanların yüzde 23’ünün, yeterli olanların yüzde 20’sinin, mükemmel olanların ise yüzde 13’ünün hekim tarafından tanısı konulmuş 6 ay veya daha uzun süreli devam eden bir kronik hastalığa sahip oldukları belirlendi. Yani sağlık okuryazarlığının yetersiz olması kronik hastalıklarda da artışa neden oluyor. Vatandaşların yüzde 51’i ‘İnternet, gazete, televizyon, radyo gibi kaynaklarda daha sağlıklı olmak için yapılması önerilen bilgilerin güvenilir olup olmadığına karar verme’nin zor-çok zor olduğunu belirtiyor. Buna göre kitle iletişim araçlarında yer alan sağlıkla ilgili bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmede toplumun yarısının zorlandığı anlaşılıyor. Bu bakımdan sağlık alanında resmi kaynakların referans alınmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
BİLGİ NOTU
SAĞLIK okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, bu bilgileri anlaması ve bu bilgileri sağlıkla ilgili kararlarında kullanabilmesi için gerekli olan zihinsel ve sosyal beceriler olarak tanımlanıyor.
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