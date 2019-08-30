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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her okuduğumuz izlediğimiz sağlık haberine inanıyoruz

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Her okuduğumuz izlediğimiz sağlık haberine inanıyoruz

SAĞLIK Bakanlığı’nın yaptığı ‘Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması’ Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı.

Vatandaşların büyük kısmının internet sitelerinden, televizyondan, sosyal medyadan okuduğu, izlediği her haberi doğru olarak kabul ettiğini ortaya çıkaran araştırma, bu sonucun ülkede kronik hastalıkların artışına neden olduğunu belirledi. Türkiye genelinde 6 bin 228 hanede yapılan araştırmanın saha çalışması iki ay sürdü. Araştırmaya katılanların sağlık okuryazarlığı düzeyine bakıldığında yüzde 31’inin yetersiz, yüzde 38’inin sorunlu-sınırlı, yüzde 23’ünün yeterli, yüzde 8’inin ise mükemmel olduğu belirlendi. Buna göre Türkiye’de yaklaşık olarak 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz veya sınırlı olduğu ortaya çıktı.

KRONİK HASTALIKLARI ARTTIRIYOR

Sağlık okuryazarlığı yetersiz olanların yüzde 44’ünün, sorunlu-sınırlı olanların yüzde 23’ünün, yeterli olanların yüzde 20’sinin, mükemmel olanların ise yüzde 13’ünün hekim tarafından tanısı konulmuş 6 ay veya daha uzun süreli devam eden bir kronik hastalığa sahip oldukları belirlendi. Yani sağlık okuryazarlığının yetersiz olması kronik hastalıklarda da artışa neden oluyor. Vatandaşların yüzde 51’i ‘İnternet, gazete, televizyon, radyo gibi kaynaklarda daha sağlıklı olmak için yapılması önerilen bilgilerin güvenilir olup olmadığına karar verme’nin zor-çok zor olduğunu belirtiyor. Buna göre kitle iletişim araçlarında yer alan sağlıkla ilgili bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmede toplumun yarısının zorlandığı anlaşılıyor. Bu bakımdan sağlık alanında resmi kaynakların referans alınmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

BİLGİ NOTU

SAĞLIK okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, bu bilgileri anlaması ve bu bilgileri sağlıkla ilgili kararlarında kullanabilmesi için gerekli olan zihinsel ve sosyal beceriler olarak tanımlanıyor.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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