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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
26.08.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Hemşire kazayı hastanede duydu, olay yerine koştu: 'Eşimi geri getirin'

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Hemşire kazayı hastanede duydu, olay yerine koştu: 'Eşimi geri getirin'

Aksaray'da kontrol çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti, beraberindeki yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ağır yaralandı. Çelebi'nin hemşire eşi Necla Çelebi, çalıştığı hastanede öğrendiği kaza haberi üzerine geldiği olay yerinde meslektaşlarına ''Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum'' diyerek sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı.

Araç içinde sıkışan Giray ile Çelebi'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Küçük çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeğeninin yaralı halde çalıştığı hastaneye getirildiğini öğrenen hemşire Necla Çelebi, tesadüfen yanında bulunan eşinin kız kardeşiyle birlikte hemen kazanın olduğu yere koştu.

Hemşire kazayı hastanede duydu, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin
Ölen Onurcan Çelebi'nin kız kardeşi acı haberle baygınlık geçirirken, Necla Çelebi telefonla babasına arayıp, ''Babacığım yetiş'' diyerek kazayı haber verdi. Ardından da ambulansta görevli sağlık görevlisi arkadaşlarına, ''Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum'' diyerek sinir krizi geçirdi.

Acılı kadınlar, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı İsmail Özgür Giray’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Hemşire kazayı hastanede duydu, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin

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