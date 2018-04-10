Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hekimlere 'gönüllülük esaslı' yeterlilik sınavı geliyor

    Hekimlere 'gönüllülük esaslı' yeterlilik sınavı geliyor

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık derneklerince, gönüllük esasına dayalı ve 5 yılda bir yapılacak yeterlilik sınavı için çalışma başlatıldı.

    Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşlerini aldı.

    Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

    ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.

    Hekimlerin gönüllülük esasıyla girdiği ve bilgilerini güncelleme fırsatı bulduğu yeterlilik sınavının, Bakanlık tarafından da uygulanması fikri toplantıda gündeme geldi.

    Avantajlara dair çalışmalar de derneklerle yapılacak

    Toplantıda, çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, gönüllülük merkezli olmak üzere, hekimlerin belli aralıklarla uzmanlık derneklerince hazırlanan yeterlilik sınavına girmesi, 5 yılda bir yapılması planlanan sınavda başarılı olan hekimlere, Sağlık Bakanlığı tarafından bazı avantajlar sağlanması konuları ele alındı.

    Başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve bununla ilgili çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü.

    "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak"

    Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

    "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz."

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri