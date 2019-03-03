Hedef, çocuklara eşit koşul
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün partisinin Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.
İmamoğlu, toplantıda şunları söyledi: “İstanbul’un her ilçesini dolaşıyorum. Yoksulluğu size anlatamam, içim yanıyor. Benim için mega proje, büyük proje kavramı bitmiştir, yok öyle bir şey. Dolayısıyla ‘En büyük projen nedir?’ diye bana sorduklarında, en büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. İstanbul’da 1 milyon 200 bin çocuk var. 0-4 yaş arası. Kadıköy’deki 2 yaşındaki bebeğimizle Bağcılar’daki 2 yaşındaki bebeğimizi aynı koşullarda hayata yetiştiriyorsak en büyük projeyi başarmış olacağım. En büyük proje budur. İstanbul’un bütçesinin yüzde birini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu bütçesini 3 katına çıkaracağız. Üretemiyorlar vatandaşın önüne bir şey koyamıyorlar. Biz onlara vatandaşı hatırlattık. Ama zamanıdır, yoruldular, bu şehre ihanet ettiler, emekli edin gitsinler. İstanbul’da emekli edip göndereceğiz. Hep birlikte İstanbul’u yöneteceğiz.”
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