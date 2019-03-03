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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
03.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hedef, çocuklara eşit koşul

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Hedef, çocuklara eşit koşul

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün partisinin Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

İmamoğlu, toplantıda şunları söyledi: “İstanbul’un her ilçesini dolaşıyorum. Yoksulluğu size anlatamam, içim yanıyor. Benim için mega proje, büyük proje kavramı bitmiştir, yok öyle bir şey. Dolayısıyla ‘En büyük projen nedir?’ diye bana sorduklarında, en büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. İstanbul’da 1 milyon 200 bin çocuk var. 0-4 yaş arası. Kadıköy’deki 2 yaşındaki bebeğimizle Bağcılar’daki 2 yaşındaki bebeğimizi aynı koşullarda hayata yetiştiriyorsak en büyük projeyi başarmış olacağım. En büyük proje budur. İstanbul’un bütçesinin yüzde birini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu bütçesini 3 katına çıkaracağız. Üretemiyorlar vatandaşın önüne bir şey koyamıyorlar. Biz onlara vatandaşı hatırlattık. Ama zamanıdır, yoruldular, bu şehre ihanet ettiler, emekli edin gitsinler. İstanbul’da emekli edip göndereceğiz. Hep birlikte İstanbul’u yöneteceğiz.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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