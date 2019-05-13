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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN (AA)
13.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

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HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van'da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istendi.     

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönemde parti sözcüsü olan eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in, Van'daki grup toplantısında yaptığı konuşmalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.     

Van 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Baydemir'in konuşma içeriklerinde dile getirdiği sözler nedeniyle, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.     

İddianamede, Ağustos 2017'de İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı'nda yapılan HDP Meclis Grup Toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde, Baydemir'in katılımcılara yaptığı konuşmalarda suç unsuru tespit edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.     

Baydemir'in herkese açık şekilde yaptığı konuşmada, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçunu oluşturan ifadeler kullandığı vurgulandı.     

İddianamede ayrıca, 19 Nisan 2018'de milletvekilliği düşürülen Baydemir'in, 6 Nisan 2018'de yurt dışına çıkarak bir daha ülkeye dönmediği aktarıldı.     

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