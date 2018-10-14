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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ - Serdar SUNAR / DHA
14.10.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

HDP ve AK Parti'nin oylarına talibiz

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HDP ve AK Parti'nin oylarına talibiz

CHP’nin 7’nci Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Diyarbakır’da bir otelde yapıldı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile partisinin 7 milletvekili ve bölgedeki 15 il başkanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi:

‘BÖLGEDE İKİNCİ SEÇENEK CHP
“Siyaset siyasi aktörlerle yapılır. Ama kim bu düzene razı değilse, bu hükümetin politikalarını eleştiriyorsa ertesi gün ya gözaltında ya da cezaevindedir. Böyle bir ortamda, burada siyaset yapılıyor, bütün bir bölgede ve neredeyse Türkiye’de bu ağır koşullarda burada siyaset yapılıyor ama buna rağmen, bizler bir dayanışma zemini yarattık. Bölgede bundan 7, 8, 9 yıl önce ‘Hangi partiye oy vermezsin?’ dediklerinde CHP’ydi. Şimdi ise ‘Kendi partine oy vermezsen hangi partiye oy verirsin?’ diye sorulduğunda ikinci seçenek CHP’dir. Bütün siyasi partiler bakımından söylüyorum.”

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yerel seçimlerde HDP ve AK Parti oylarına talip olduklarını söyledi.

‘ELİM KIRILSAYDI DA VERMESEYDİM’
Salıcı, şunları kaydetti: “Bize diyorlar ki, ‘Siz HDP’yle ittifak yapacakmışsınız.’ Biz daha 3 ay önce İYİ Parti’yle ittifak yaptık, Saadet Partisi’yle ittifak yaptık. HDP’yle ittifak yapmadık. Ama ben şunu biliyorum, bu toplantıya gelen 15 ilimizin de çoğunda CHP’nin oyu çok düşük. Burada, şimdiye kadarki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle HDP yarıştılar. Sen Adalet ve Kalkınma Partili olarak, HDP’nin oyuna talip oldun. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili, HDP’nin oyuna talip olursa, ondan oy almak isterse, bunun adı bölücülük mü oluyor? Biz HDP’lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz sana oy vermiş olan, şu anda ‘Elim kırılsaydı da vermeseydim’ diyen Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşların da oyun talibiz. Sen bizi bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun, sen Cumhuriyet Halk Partisi’nin nerede, nasıl siyaset yapacağını belirleyecek şahıs değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi senden önce vardı, senden sonra da olacak.”

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