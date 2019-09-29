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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

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HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. 17 yaşındaki "N.K" kod adlı D.Ç., "Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım" dedi. 24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist M.A. da "HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi.İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini devam ettirmede en önemli kaynağı "insan" olarak gördüğü biliniyor.

HDP'nin de bu kaynağa ulaşmada ve kırsala katılıma ikna etmede gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasına ilişkin rolü, teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktı.

PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü.

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki "N.K" kod adlı terörist D.Ç, ifadesinde, 2015'te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi.

İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç, "Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım." ifadelerini kullandı.

"Terörist beni HDP ilçe binasına gönderdi"

Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist M.A, İstanbul'un Maltepe ilçesinde garson olarak çalıştığını, oradaki bir arkadaşının HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve örgüte katılması için sürekli propaganda yaptığını söyledi.

Arkadaşının kendisini en sonunda ikna ettiğini ifade eden M.A, şunları söyledi:
"HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. Burada başka bir örgüt mensubuyla buluştum. İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik."

"HDP ilçe binasına götürüldüm"

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki "B.M" kod adlı terörist M.K, PKK'ya katılmak üzere HDP'nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi.

Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis'e otobüs bileti aldığını belirten M.K, "Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt mensuplarına teslim edildim." dedi.

"HDP'de çalışan bir teröristle iletişime geçmemi istediler"

Güvenlik güçlerince 2017'de yakalanan "V.R." kod adlı terörist E.K, ifadesinde, HDP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki ilçe binasına giderek örgüte katılmak istediğini söylediğini, buradaki partililerin yönlendirmesiyle Sarıgazi'deki bir eve gittiğini anlattı.

Bu evde teröristlerin kendisine, HDP Diyarbakır il binasında çalışan bir teröristle iletişime geçmesini istediklerini anlatan E.K, "Diyarbakır'a geldikten sonra burada bir hafta bekletildim. Örgüte yeni katılan dört kişiyle Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildim. Burada bir terörist bizi karşıladı ve sınırı geçerek Suriye'ye götürüldük." ifadesini kullandı.

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