Hayvan hakları komisyonunda gaz alma atışması
TBMM’de tüm siyasi partilerin desteğiyle kurulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda ‘gaz alma’ atışması yaşandığı ortaya çıktı.
Tutanaklara göre Komisyon Başkanı Mustafa Yel, “Bizim farklı bir görevimiz var bir yandan. Toplumdaki hem gazı alabilmek, vatandaşların bu anlamdaki ulaşılabilir olduğunu göstermek, Meclis’te bu çalışmanın yapıldığını hissettirmek ve sonuç almak tabii ki. En önemli olan da verimli bir sonuç almak” dedi. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise “Hayvanseverlerin gazını almak değil, hayvanlara daha iyi yaşam alanı oluşturabilme çalışması bu” diye konuştu. Yel ise “Gaz almak’ derken onları dinlemek açısından dedim. Yani onları sadece memnun etmek değil, hayvanların yaşam koşullarını değiştirerek, düzelterek memnun etmek, sonuçta derdimiz o” yanıtını verdi.
BARINAKLAR İZLENSİN ÖNERİSİ
Başkan Yel, komisyonda hayvan barınaklarına ilişkin de “Bunlarda sertifika verilerek hayvanın ruhundan anlayan, fiziki gelişimini bilen, eğitimden geçmiş kişilerin çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Barınakların kameralarla belediyenin internet sitesine bağlı 24 saat izlenebilir olması gerektiğini düşünüyorum” önerisini sundu.
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