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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayvan hakları komisyonunda gaz alma atışması

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Hayvan hakları komisyonunda gaz alma atışması

TBMM’de tüm siyasi partilerin desteğiyle kurulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda ‘gaz alma’ atışması yaşandığı ortaya çıktı.

Tutanaklara göre Komisyon Başkanı Mustafa Yel, “Bizim farklı bir görevimiz var bir yandan. Toplumdaki hem gazı alabilmek, vatandaşların bu anlamdaki ulaşılabilir olduğunu göstermek, Meclis’te bu çalışmanın yapıldığını hissettirmek ve sonuç almak tabii ki. En önemli olan da verimli bir sonuç almak” dedi. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise “Hayvanseverlerin gazını almak değil, hayvanlara daha iyi yaşam alanı oluşturabilme çalışması bu” diye konuştu. Yel ise “Gaz almak’ derken onları dinlemek açısından dedim. Yani onları sadece memnun etmek değil, hayvanların yaşam koşullarını değiştirerek, düzelterek memnun etmek, sonuçta derdimiz o” yanıtını verdi.

BARINAKLAR İZLENSİN ÖNERİSİ

Başkan Yel, komisyonda hayvan barınaklarına ilişkin de “Bunlarda sertifika verilerek hayvanın ruhundan anlayan, fiziki gelişimini bilen, eğitimden geçmiş kişilerin çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Barınakların kameralarla belediyenin internet sitesine bağlı 24 saat izlenebilir olması gerektiğini düşünüyorum” önerisini sundu.

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