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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS: Nuray BABACAN
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayvan hakları çalışması hız kesti: Hapis krizi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hayvan hakları çalışması hız kesti: Hapis krizi

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hayvan hakları konusunda başlattığı çalışmalar hız kesti. Hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin maddede sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Düzenlemenin seçimden sonraya kalması da gündemde.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, AK Parti’de sürdürülen havyan hakları teklifine yönelik çalışmada sıkıntı yaşanıyor. En büyük sorun hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere verilecek hapis cezasına ilişkin. Düzenlemenin seçimlerden sonraya kalmasından söz ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı’nın katkılarıyla parti içinde süren hayvan haklarına ilişkin yeni yasal düzenlemede sorun yaşandı. Seçimlerden önce yaşalaştırılması için peş peşe yapılan toplantılardan sonra çalışmalar hız kesti. Yavaşlamanın nedeni daha önce belirlenen sorunlu dört başlıktan en önemlisi hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin madde oldu.

İNSAN-HAYVAN CEZA ORANI

Düzenleme, sahipli veya sahipsiz ayrımı yapılmadan, tüm hayvanlara işkence yapan veya öldürenlere hapis cezası verilmesini öngörüyor. Dört aydan dört yıla kadar öngörülen hapis cezası, halen yürürlükte olan İnfaz Kanunu açısından tartışma yarattı. Kanunda insanlara karşı işlenen suçlardan bazılarına hapis cezası uygulanmaması, cezanın ertelenmesi gibi durumlar nedeniyle ‘uygun bir oran’ belirlenmesinde sorun yaşandığı öğrenildi. Son günlerde sokak köpekleri tarafından insanlara yönelik saldırıların da etkili olduğu bildirildi. Kamuoyu tepkisinin oluştuğu bir dönemde öncelikli olarak bu düzenlemeyi yapmanın sıkıntı yaratacağı gündeme geldi.

BARINAKLARIN MALİYETİ

Hayvan hakları savunucularının talep ettiği düzenmeleri hayata geçirmenin, bu hayvanların sokaklardan toplanması ve barınaklara alınması anlamına geleceğini savunanlar da bulunuyor. Her yerleşim yerine barınak yapmanın maliyeti nedeniyle bütçenin nasıl oluşturulacağı da başka bir tartışma konusunu oluşturuyor. Barınakların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getiriliyor. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi tartışılıyor.

Özellikle hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza da ayrı bir tartışma konusunu oluşturuyor. Bu suçun bir defa veya birden fazla işlenmesi durumunda cezanın oranı tartışılıyor. Ayrıca, bu suçun nasıl saptanacağı, taşrada husumet gibi nedenlerle haksız suçlamaların önüne nasıl geçileceği konusunda da orta yol bulunamadı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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