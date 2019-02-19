HayÄ±rsever çiftten insanlÄ±k dersi! O anlarÄ± anlattÄ±lar...
Koruyucu aile olmak iÃ§in sevgi evine baÅŸvuran AteÅŸtenyÄ±lmaz Ã§ifti, Ã§ocuÄŸu almaya gittiklerinde 4 kardeÅŸi daha olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Ã‡ocuklarÄ± ayÄ±rmaya kÄ±yamayan Ã§ift, 4 kardeÅŸin koruyucu ailesi oldu
Hayat insanlarÄ±n kendi rÄ±zalarÄ±yla baÅŸlamaz. Kimse anne babasÄ±nÄ± seÃ§emez. DÃ¼nyaya geldiÄŸinde kimi Ã§ok ÅŸanslÄ±dÄ±r, kimi Ã§ok ÅŸanssÄ±z... Erzurum'da yaÅŸayan 2 Ã§ocuk sahibi Ã§ift GÃ¼lhayat (45)-Cevdet (48) AteÅŸtenyÄ±lmaz iÅŸte bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve 4 kardeÅŸin koruyucu ailesi oldu. Åžimdi mutluluktan dÃ¶rt kÃ¶ÅŸe olan Ã§ift, "Evimize neÅŸe geldi" diyor.
SÃ¼reÃ§, 23-24 yaÅŸlarÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunan Ã§iftin 3 yÄ±l Ã¶nce koruyucu aile olmak istemesiyle baÅŸladÄ±.
Sabah Gazetesi'nden Furkan Nehri'nin haberine gÃ¶re,ÂAile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÅŸvuruda bulundu. Ä°ÅŸlemler tamamlandÄ±ktan sonra Ã§ocuÄŸu almak iÃ§in sevgi evine giden Cevdet AteÅŸtenyÄ±lmaz, Ã§ocuÄŸun 4 kardeÅŸi daha olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. En kÃ¼Ã§Ã¼klerini bir aile sahiplenmiÅŸti. 4'Ã¼ ise devletin ÅŸefkatli kollarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yordu. AteÅŸtenyÄ±lmaz, 4 kardeÅŸe de sahip Ã§Ä±kmak istedi. MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n onayÄ±yla en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 11 en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ ise 5 yaÅŸÄ±nda olan 2'si kÄ±z 2'si erkek 4 Ã§ocuÄŸu nÃ¼fusuna aldÄ±. HayÄ±rsever Ã§ift, ÅŸimdi Ã§ocuk sesleriyle dolup taÅŸan evlerinde mutlu gÃ¼nler geÃ§iriyor.
'EVÄ°MÄ°ZE NEÅžE GELDÄ°'
Emekli Cevdet AteÅŸtenyÄ±lmaz:Â Ã‡ocuklar benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel varlÄ±klar. Onlar masum. Bir Ã§ocuk iÃ§in mÃ¼racaat etmiÅŸtik. Almak istediÄŸim Ã§ocuÄŸu gÃ¶rÃ¼nce yanÄ±nda kardeÅŸini gÃ¶rdÃ¼m. OnlarÄ± ayÄ±rmaya dayanamadÄ±m. "Onu da alalÄ±m" dedim. Yeniden doÄŸdum. 2 tane Ã§ocuÄŸum vardÄ±. Bir anda 6 tane Ã§ocuÄŸum oldu.
HiÃ§birini ayÄ±rmam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hepsi benim yaÅŸama sevincim. Evimize neÅŸe geldi. ArtÄ±k tek iÅŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z oldu. 3'Ã¼ okuluna baÅŸladÄ±. Derslerinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±lar. Tek isteÄŸimiz evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n vatana millete hayÄ±rlÄ± birer evlat olmalarÄ±dÄ±r.
Turizmci GÃ¼lhayat AteÅŸtenyÄ±lmaz:Â Hayat insanlarÄ±n kendi rÄ±zalarÄ±yla baÅŸlamaz. Bizler kadere iman etmiÅŸ insanlarÄ±z. Bir Ã§ocuk kimin anne babasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, hangi milletten olacaÄŸÄ±nÄ± bilemez. BazÄ±larÄ± Ã§ok ÅŸanslÄ± doÄŸarken bazÄ±larÄ± da hayatÄ±n tÃ¼m olumsuzluklarÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸer. 4 tane evlat edindik.
Evimizin neÅŸesi oldular. OnlarsÄ±z bir hayatÄ±mÄ±z yok. 3 yÄ±ldÄ±r birlikteyiz. Ä°mkanÄ± olan her aileye tavsiye ediyorum. Hayata yeniden gelmiÅŸ gibi oluyorsunuz.
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