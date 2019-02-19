MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriHayÄ±rsever çiftten insanlÄ±k dersi! O anlarÄ± anlattÄ±lar...
GeriGÃ¼ndem HayÄ±rsever çiftten insanlÄ±k dersi! O anlarÄ± anlattÄ±lar...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
19.02.2019 - 09:30, Son GÃ¼ncelleme:

HayÄ±rsever çiftten insanlÄ±k dersi! O anlarÄ± anlattÄ±lar...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HayÄ±rsever çiftten insanlÄ±k dersi! O anlarÄ± anlattÄ±lar...

Koruyucu aile olmak iÃ§in sevgi evine baÅŸvuran AteÅŸtenyÄ±lmaz Ã§ifti, Ã§ocuÄŸu almaya gittiklerinde 4 kardeÅŸi daha olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Ã‡ocuklarÄ± ayÄ±rmaya kÄ±yamayan Ã§ift, 4 kardeÅŸin koruyucu ailesi oldu

Hayat insanlarÄ±n kendi rÄ±zalarÄ±yla baÅŸlamaz. Kimse anne babasÄ±nÄ± seÃ§emez. DÃ¼nyaya geldiÄŸinde kimi Ã§ok ÅŸanslÄ±dÄ±r, kimi Ã§ok ÅŸanssÄ±z... Erzurum'da yaÅŸayan 2 Ã§ocuk sahibi Ã§ift GÃ¼lhayat (45)-Cevdet (48) AteÅŸtenyÄ±lmaz iÅŸte bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve 4 kardeÅŸin koruyucu ailesi oldu. Åžimdi mutluluktan dÃ¶rt kÃ¶ÅŸe olan Ã§ift, "Evimize neÅŸe geldi" diyor.
SÃ¼reÃ§, 23-24 yaÅŸlarÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunan Ã§iftin 3 yÄ±l Ã¶nce koruyucu aile olmak istemesiyle baÅŸladÄ±.

Sabah Gazetesi'nden Furkan Nehri'nin haberine gÃ¶re,ÂAile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÅŸvuruda bulundu. Ä°ÅŸlemler tamamlandÄ±ktan sonra Ã§ocuÄŸu almak iÃ§in sevgi evine giden Cevdet AteÅŸtenyÄ±lmaz, Ã§ocuÄŸun 4 kardeÅŸi daha olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. En kÃ¼Ã§Ã¼klerini bir aile sahiplenmiÅŸti. 4'Ã¼ ise devletin ÅŸefkatli kollarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yordu. AteÅŸtenyÄ±lmaz, 4 kardeÅŸe de sahip Ã§Ä±kmak istedi. MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n onayÄ±yla en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 11 en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ ise 5 yaÅŸÄ±nda olan 2'si kÄ±z 2'si erkek 4 Ã§ocuÄŸu nÃ¼fusuna aldÄ±. HayÄ±rsever Ã§ift, ÅŸimdi Ã§ocuk sesleriyle dolup taÅŸan evlerinde mutlu gÃ¼nler geÃ§iriyor.

'EVÄ°MÄ°ZE NEÅžE GELDÄ°'

Emekli Cevdet AteÅŸtenyÄ±lmaz:Â Ã‡ocuklar benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel varlÄ±klar. Onlar masum. Bir Ã§ocuk iÃ§in mÃ¼racaat etmiÅŸtik. Almak istediÄŸim Ã§ocuÄŸu gÃ¶rÃ¼nce yanÄ±nda kardeÅŸini gÃ¶rdÃ¼m. OnlarÄ± ayÄ±rmaya dayanamadÄ±m. "Onu da alalÄ±m" dedim. Yeniden doÄŸdum. 2 tane Ã§ocuÄŸum vardÄ±. Bir anda 6 tane Ã§ocuÄŸum oldu.

HiÃ§birini ayÄ±rmam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hepsi benim yaÅŸama sevincim. Evimize neÅŸe geldi. ArtÄ±k tek iÅŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z oldu. 3'Ã¼ okuluna baÅŸladÄ±. Derslerinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±lar. Tek isteÄŸimiz evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n vatana millete hayÄ±rlÄ± birer evlat olmalarÄ±dÄ±r.

Turizmci GÃ¼lhayat AteÅŸtenyÄ±lmaz:Â Hayat insanlarÄ±n kendi rÄ±zalarÄ±yla baÅŸlamaz. Bizler kadere iman etmiÅŸ insanlarÄ±z. Bir Ã§ocuk kimin anne babasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, hangi milletten olacaÄŸÄ±nÄ± bilemez. BazÄ±larÄ± Ã§ok ÅŸanslÄ± doÄŸarken bazÄ±larÄ± da hayatÄ±n tÃ¼m olumsuzluklarÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸer. 4 tane evlat edindik.

Evimizin neÅŸesi oldular. OnlarsÄ±z bir hayatÄ±mÄ±z yok. 3 yÄ±ldÄ±r birlikteyiz. Ä°mkanÄ± olan her aileye tavsiye ediyorum. Hayata yeniden gelmiÅŸ gibi oluyorsunuz.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Celal Adan'a devretti

KÄ±zamÄ±kta alarm... ArtÄ±yor... AÅŸÄ± olmayan 9 kiÅŸiyi daha hasta ediyor

Ã–ÄŸrencimin annesi beni taciz ediyor uzak tutunDevlet sanatÃ§Ä±sÄ±: Ã–ÄŸrencimin annesi beni taciz ediyor!

Koruma ve uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± da yetmedi: Sokakta eÅŸine 3 kurÅŸun