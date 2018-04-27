Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Haydarpaşa Limanı’nda ele geçti! Çuvallar dolusu…

    Haydarpaşa Limanı’nda ele geçti! Çuvallar dolusu…

    İSTANBUL (İHA)
    27.04.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Haydarpaşa Ro-Ro Limanında bir tırda yaptıkları aramada çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirdi.

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Haydarpaşa Ro-Ro Limanına gelen gemilerden indirilen TIR'lar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutulmakta. Ukrayna’dan gelen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan TIR, Haydarpaşa Ro-Ro Limanına inmesini müteakip gümrük muhafaza memurlarınca yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince TIR'ın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına yönlendirildi.

    Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde hayvan kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı. Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldı ve çuvallarda bulunan tilki kürklerine el konuldu.

    Haydarpaşa Limanı’nda ele geçti Çuvallar dolusu…

    Etiketler: haydarpaşa limanı , tilki kürkü , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri