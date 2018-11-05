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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.11.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Hayatının aşkını Endonezya'da buldu

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Zonguldak’ta yaşayan 34 yaşındaki sağır ve dilsiz olan Erdoğan Ören, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan ve sosyal medyadan tanıştığı Endonezyalı Desy Meilyana ile dünya evine girdi. Çiftin düğününü ise köy sakinleri imece usulü yaptı. 

Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan inşaat işçisi Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen Endonezyalı Desy Meilyana ile tanıştı. Kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı kadın isle arkadaşlığını ilerleten Ören, ailesine kendisinden 14 yaş büyük olan kadına aşık olduğunu söyledi. 
İşaret dili ile anlaştığı ailesine Endonezya’ya gitmek istediğini söyleyen engelli adam, talebi kabul görmeyince 20 bin lira karşılığında Desy Meilyana’nın Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

Ancak bu talebi de geri çevrilince birkaç kez intihara teşebbüs etti. Engelli çiftin aşkına engel olamayan ailesi ise vize, pasaport ve yol masrafları için talep edilen yaklaşık 20 bin lirayı Desy Meilyana’ya gönderdi. Ancak aile dolandırıcılık şüphesi nedeniyle önce Endonezya Konsolosluğuna, ardından da THY’ye böyle bir kişinin Türkiye’ye gelip gelmediğini sorguladı. Ancak bir süre bekleyen aile, Endonezyalı gelinin kendilerine uçakta çekilmiş fotoğrafını göndermesi üzerine İstanbul’daki havaalanına karşılamaya gitti. 

İmece usulü köy düğünü 

Desy Meilyana’yı karşısında gören Erdoğan Ören ise dakikalarca sevdiği kadına sarıldı. Akrabalarının aracıyla memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne gelen engelli çift, burada komşuların yardımlarıyla köy düğünü yaptı. 

Hayatının aşkını Endonezyada buldu

İnşaatlarda kazandığı para ile kendisine ev yapan Ören, köy sakinlerinin desteği ile ayakta duruyor. Engelli çift, dünyaevine giren engelli çifte yardım elinin uzanmasını istiyor. 

“20 bin lirayı riski göze alarak gönderdik” 

Sağır ve dilsiz adamın akrabası olan Mustafa Bayraklı ise engelli çiftin aşk hikayesini şöyle anlattı: 

“Eşimin amcası Erdoğan Ören sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı bir kadın vardı. Biz bu kadına 20 bin lira gönderdik. Sonrasında gelip gelmeyeceği konusunda merakta kaldık. İstanbul Havalimanı’na giriş yaptı. Kendisini alarak köye geldik. Düğünlerini yaptık. Şu anda ikisi de gayet çok mutlular. Biz de böyle bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize.

Biz gerçekten o parayı gönderirken tereddütte kalmıştık. Rabbim kendilerini mutlu etsin. Bize de bunlara yardımcı olmak düşer. Biz Erdoğan’a yardımcı olmasaydık kendisi Endonezya’ya gidecekti. Biz buna engel olduk. Konuşamıyor. Artık biz Desy Meilyana’yı buraya getirelim dedik. 20 bin liraya yakın para gönderdik. Kalbi temizmiş ki geldi.” 
Hayatının aşkını Endonezyada buldu


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