Hayalin Membran Hastalığı nedir?

Akciğerlerin, tıpkı şişmiş balonun ağzını açtığımızda hızla inmesi gibi, sönmesini önleyen, yüzey gerilimini azaltan bir madde var. Bu surfaktan denen madde, akciğerlerin kendisi tarafından bebeğin doğum haftası arttıkça salgılanma miktarı da artar. Erken doğan bebeklerde bu maddenin yeterli salgılanmamasına bağlı olarak oluşan solunum yetmezliği durumudur. Çocuğun doğum haftası düştükçe hastalık riski artar. Ayrıca şeker hastalığı olan anne bebekleri, sezeryan doğum, çoğul gebelik, hızlı doğum ve bebeğin anne karnında oksijensiz kalması, riski arttırmaktadır.

Şikayetleri:Hızlı ve zor nefes alıp verme, morarma

Bulguları:Solunumu hızlı, dakikada 60 defanın üzerinde hızlı ve burun kenarlarının nefes alıp verirken hareket etmesi gibi zor solunum bulguları olur. Bebek nefes alıp verirken inler, beslenemez ve çoğunlukla öncelikle dudaklardan başlayarak tüm vücutta morarma görülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?

Bu bebeklerde belirtiler doğumdan hemen sonra görülür. Akciğer grafisindeki buzlu cam görünümü tanı koydurucudur.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Bu bebekler, doğar doğmaz gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yenidoğan yoğunbakım ünitesine yatırılmalı, entübe edilerek, suni solunum cihazına bağlanmalıdır. Bu bebeklere, yapay surfaktan solunum yollarına uygulanarak, bebeğin iyileştirilmesi hızlandırılmaktadır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yapay surfaktan sonrası, akciğerde yeterli iyileşme görüldükten sonra, suni solunum cihazından ayrılma süreci başlar.