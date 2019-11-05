Hava sıcaklıkları yükseliyor! 6 Kasım Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri
Geçtiğimiz hafta yurdun bazı bölgelerinde yaşanan sağanak yağışların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde hava sıcaklıklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Kastamonu çevrelerinde ise kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağış bekleniyor. İşte, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için 6 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 25°C
Az bulutlu
MERSİN 17°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 14°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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