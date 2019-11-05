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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Hava sıcaklıkları yükseliyor! 6 Kasım Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri

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Hava sıcaklıkları yükseliyor! 6 Kasım Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri

Geçtiğimiz hafta yurdun bazı bölgelerinde yaşanan sağanak yağışların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde hava sıcaklıklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Kastamonu çevrelerinde ise kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağış bekleniyor. İşte, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için 6 Kasım il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Hava sıcaklıkları yükseliyor 6 Kasım Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 25°C
Az bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 14°C, 25°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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