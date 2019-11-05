Hava sıcaklıkları yükseliyor! 6 Kasım Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 25°C

Az bulutlu

MERSİN 17°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli olmak üzere hafif sağanak yağışlı, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 14°C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu