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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.07.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Dikkat! Hava serinleyecek... Meteoroloji uyardı

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Dikkat! Hava serinleyecek... Meteoroloji uyardı

Türkiye bu akşamdan itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın Marmara ve Ege bölgelerinde 4-8, çarşamba günü iç kesimlerde 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Trakya kesimi, İstanbul geneli ile Çanakkale'nin doğu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış sahasının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek, yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleriyle Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel, kuvvetli, gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin, perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak gelecek hafta sonu da dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması öngörülüyor.

Şiddetli yağış ve sel uyarısı

İstanbul'da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Yağışlı hava kütlesinin yarın gece saatlerinden sonra İstanbul'da tekrar etkili olarak çarşamba günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) yağışa yol açacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yağışlı havanın perşembe gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, o günden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın Marmara ve Ege bölgelerinde 4-8, çarşamba günü iç kesimlerde 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarın İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

 

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