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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Hava durumunda son dakika verileri: Saatte 90 km hıza ulaşacak!

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Hava durumunda son dakika verileri: Saatte 90 km hıza ulaşacak!

Bölgelere özel olarak yayımladığı hava durumu değerlendirmelerine göre bazı detaylar veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Dün Antalya bölgesinde yaşanan meteorolojik olayların ardından Marmara'nın güney kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'e uyarılarda bulunan MGM, rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşabileceğini aktardı. İşte, MGM'nin yayımladığı en güncel hava durumu bilgileri

Kıyı şeridinde saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarın meydana gelebileceğini aktaran MGM, Muğla-Antalya ve Orta-Doğu Karadeniz Bölgesinde çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri hususunda uyarılarda bulundu. İşte, MGM'den alınan güncel hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında, gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyindee kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (Cuma) bölgenin batısı ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esecek.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), kıyılarında fırtına (70-90, yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren ile genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MANISA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren ile genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya ile Isparta'nın güney çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor.

BURDUR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yağmurlu olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

CANKIRI °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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