Hava bugün nasıl olacak? 7 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri
Yeni günün başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerde hava sıcaklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'in son dakika açıklamaları ve tahminlerini araştırıyor. Peki, havalar bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 7 Mayıs hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu tahminleri ise şöyle;
İSTANBUL °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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