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    Son dakika.. Hastanede dehşet anları! Doktor, acil serviste vurdu!

    DHA
    26.02.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı.

    Bugün Manisa'dan saat 12.00 sıralarında gelen son dakika haberi kan dondurdu.. Soma Devlet Hastanesi’nde acil serviste görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı.

    Son dakika.. Hastanede dehşet anları Doktor, acil serviste vurdu
    Durumu ağır olan Halil Top'un tedavisi sürüyor. 

    Etiketler: Hastane , acil servis , son dakika , haber , haberler
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