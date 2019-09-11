Hasta çocuklara hastanede eğitim desteği
İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği’nin işbirliği ile uzun dönemli hasta çocukların hastanedeki tedavi süreçlerinde eğitimlerinden geri kalmamalarını amaçlayan “Hastane Sınıfları Projesi” uygulamaya kondu.
Proje kapsamında, uzun süreli tedavi gören çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gönüllü öğretmenlerle beraber hastanelerde açılacak olan sınıflarda eğitimler verilecek. Öğretmenim Elimi Bırakma adı verilen projenin ilk sınıfı ise Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’nde açıldı. Projeye gönüllü olarak başvuran 984 öğretmenden biri olan Sedat Yıldız sınıf açılışında, “İlkokul 2. sınıfta hastaneye yatıp arkadaşlarıyla birlikte okula gidemediği için üzülen o çocuk benim. Bu projede yer almak beni çok duygulandırıyor” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle