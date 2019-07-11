‘Haşhaş’ yönetmeliği değiştirildi
Haşhaş yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. “Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikle üretici başvurusu, muhtar ve ofis onayının bulunduğu elektronik ortamdaki Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) getirildi. Yönetmeliğe göre, haşhaş ekilecek yerler her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilecek. İlan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapmak isteyenler ofisten izin belgesi almakla yükümlü olacaklar. İzin belgesi alabilmek için kışlık ekilişlerde l Temmuz-30 Ekim, yazlık ekilişlerde 1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında HÜBAS üzerinden Ofise başvurulacak.
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