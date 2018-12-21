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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ÖMER ERBİL
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Haremin döşeme altı tarihi

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Haremin döşeme altı tarihi

Topkapı Sarayı’nda devam eden Harem restorasyonları sırasında uzmanlar Kızlar Ağası bölümündeki yer döşemelerinin altında gümüş-altın sikkeler, küpe, yüzük gibi takı parçalarının yanı sıra tılsımlar, muskalar ve mektuplara ulaştı. Sultan Abdulaziz’in Darüssaade Ağası olan Cevher Ağa’nın mührünün olduğu Hicri 1288 (Miladi 1871) tarihli bir mektup da dolap arasından çıktı. Mektubun şifreli olabileceği düşünülüyor.

OSMANLI İmparatorluğu’na ev sahipliği yapan ve padişahların aileleri ile birlikte yaşadıkları Harem Dairesi, Topkapı Sarayı’nın en gizemli bölümü olarak biliniyor. Hürrem, Kösem, Nurbanu, Gülfem Hatun gibi tarihte önemli yer edinen sultanlar hep bu haremde yetişti. Cariyeler, şehzadeler, eşlerin eğitildiği ve hayatlarını devam ettirdiği harem yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Haremin döşeme altı tarihi

400 odası bulunan haremde bin 200’e yakın kişinin yaşadığı oluyordu. Harem’de 2010’dan beri restorasyon sürüyor. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olması düşünülen restorasyonlarda 1940’lı yıllarda yapılan betonarme müdahaleler tek tek temizleniyor.

Haremin döşeme altı tarihi

KAPI ÜSTÜNDE BÜYÜ

Harem restorasyonları sırasında zemindeki ahşap döşemeler kaldırıldığında ve eskimiş dolapların onarımı sırasında yüzyıllara meydan okuyan ilginç buluntularla karşılaşıldı. Uzmanlar tarafından döşeme altından çıkan toz elenince 2. Mahmud tuğralı altın-gümüş yüzden fazla sikke bulundu. Ayrıca süs takısı olarak yüzük, küpe, kolye parçaları ile makas, anahtar, iğne, düğme gibi günlük kullanım eşyalarına rastlandı.

Haremin döşeme altı tarihi

Yine dolap arkalarına düşmüş kumaş parçaları, terlik tekleri, işlemeli elbise parçaları çıkarıldı. Buluntular arasında mektuplar, muskalar, tılsımlı yazılar ve vefklere (büyü) rastlanıldı. Üstünde anahtarı bile hâlâ duran ve içinde bir takım Arapça yazıların olduğu muskanın kime hangi amaçla yapıldığı ise bilinmiyor. İçinde kesilmiş tırnak ve bir adet diş ile birlikte pamuğa sarılı halde bulunan bir büyü, kapı üstüne konmuş halde tespit edildi.

Haremin döşeme altı tarihi

CEVHER AĞA’NIN MEKTUBU

Buluntular içinde en ilginç olanları ise iki ayrı yerde bulunan mektup ve mektup zarfı oldu. Karaağalar Dairesi 3’üncü katta üzerinde Osmanlıca “Azimetlü, veliy’ül azim efendim hazretlerine” yazılı bir mektup zarfı bulundu. Hangi tarihte ve hangi sultana yazıldığı bilinmeyen zarf müzenin envanterine kaydedildi. Kızlar Ağası dairesinde üst katta bulunan odadaki dolabın döşeme altından çıkan mühürlü imzalı mektup ise Hicri 3 Cemazeyilev 1288 (21 Temmuz 1871) yılına aitti.

Haremin döşeme altı tarihi

Cevher Ağa’nın mührünü taşıyan mektubun bazı kısımlarının şifreli olduğu belirtildi. Cevher Ağa, Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultanın baş ağasıydı. Abdülaziz padişah olduktan sonra 1876’da da Dârüssaade Ağası oldu. Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden bir gün sonra ağalıktan azledildi Darüssaade Ağası padişaha ve ailesine en yakın kişiydi.

Haremin döşeme altı tarihi

MEKTUBUN İÇERİĞİ ÇÖZÜLEMİYOR

Cevher Ağa’ya gönderilen mektubun içeriğini öğrenmek için iki üniversitenin Arap Dili Edebiyatı bölümünden yardım istedik. Ayrıca bir tercüme bürosu ile bir Arapça bilen rehbere mektubu okutturduk. Bazı kelimelerin çözülemediği, mektubun şifreli olabileceği yönünde görüş bildirildi. Cevher Ağa tarafından Süleyman Ağa’ya (Süleyman Ağa kim bilinmiyor) Mekke’den gönderilen mektup ilk bakışta hal hatır sorulan bir mektup gibi görünüyor. Lakin mektubun bir bölümünde Muhittin Hoca isimli bir şahsın İstanbul’a gelmek istediği, Süleyman Ağa’nın bazı belgelerin çıkarılmasına yardım etmesi, ona rehberlik etmesi dile getiriliyor. Ancak mektup halen gizemini koruyor. Süleyman Ağa, Muhittin Hoca kimdir? Hangi amaçla İstanbul’a geliyor... Cevaplanması gereken pek çok soru tarihçileri bekliyor.

 

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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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