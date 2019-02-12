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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
12.02.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Hapis cezası verilen akademisyene şehit ailesine ziyaret kararı

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Hapis cezası verilen akademisyene şehit ailesine ziyaret kararı

'Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyen Gülsün Güvenli hakkında açılan dava karara bağlandı.''Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım" diyen sanık Güvenli, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığa ayrıca 15 Ağustos 2015’te Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur’un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü de getirdi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Gülsün Güvenli katıldı. Söz verilen sanık Güvenli, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatıma karar verilsin" diye konuştu.

ŞEHİT EŞİNİ VE AİLESİNE ZİYARETTE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Gülsün Güvenli’yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, duruşmalardaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 231/8-c maddesi gereği, 15 Ağustos 2015’te Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur’un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına hükmetti. Kararın infazının takibinin Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne yerine getirilmesine de karar verdi.

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