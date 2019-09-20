Hande Fırat’a Yılın Gazete Temsilcisi ödülü
Bu yıl 5’incisi düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri’ne layık görülen gazeteciler belirlendi. Medya Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Anadolu Medya Ödülleri’ni kazananları açıkladı.
‘Yılın Gazete Temsilcisi’ ödülüne, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat layık görüldü. Sinan Burhan radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra şair, yazar, bilim insanlarına da ödül verileceğini söyledi. Burhan, ödüllerin Anadolu’da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlendiğini söyledi. Anadolu Medya Ödülleri kapsamında ‘Yılın Haber Spikeri’ ödülüne TRT Haber Spikeri Işıl Açıklar ve NTV Haber Spikeri Ahmet Arpat, ‘Yılın Köşe Yazarı’ ödülüne Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, ‘Yılın Televizyon Ankara Temsilcisi’ ödülüne Faruk Demirel, ‘Yılın Tartışma Programı’ ödülüne Didem Arslan Yılmaz, ‘Yılın Spor Programı’ ödülüne TRT Spor Stadyum Programı ile Ersin Düzen layık görüldü.
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