Hamilelikte kilo almamak için neler yapmalı? Hamilelikte ideal kilo alımı

Hamilelik dönemine adım atıldığı an duyulan cümle: “Sen artık iki canlısın, iki kişilik ye!”dir. Evet, anne adayları canlarında bir can daha taşıyorlar ama bu yemeklerden iki kişilik yiyecekleri anlamına gelmiyor. Hamilelik dönemine adım atıldığı an duyulan cümle: “Sen artık iki canlısın, iki kişilik ye!”dir. Evet, anne adayları canlarında bir can daha taşıyorlar ama bu yemeklerden iki kişilik yiyecekleri anlamına gelmiyor. Anne karnındaki bebeğin büyümesi için hamilelik süresince toplam 80,000 kaloriye ihtiyacı vardır. Bu da anne adaylarının günlük olarak fazladan 300 kaloriye ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Yani fazla yemek yerine, ara öğünlerinizi zenginleştirmeniz yeterli olacaktır.



Hamilelikte kilo almamak için neler yapmalı?

• Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Kahvaltı öğünü gecikiyorsa da uyanınca minik bir ara öğünle bedeninizi besleyin.

• 2 saatte bir beslenin. Hamilelikte yaşayacağınız mide bulantılarının ve iştah ataklarının kurtarıcısıdır.

• Süt ve süt ürünlerini yağı azaltılmış ya da yağsız tercih edin. Günde 5 porsiyon tüketmeye özen gösterin.

• Sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Günde en az 200 g sebze, 400 g meyve yiyin.

• Düşük karbonhidrattan, yüksek proteinden uzak durun. Karbonhidrat kaynaklarınızı tam tahıllı, tam buğday tercih edin.

• Suya mazeret üretmeyin. Günlük olarak, hamileliğin ilk trimesterinde 2,5 litre, ikinci ve üçüncü trimesterinde 3 litre su tüketin.

• Aktif yaşayın. Hamileliğin 12. haftasından itibaren yapılacak günlük 30 dakikalık yürüyüş, hamile yogası veya iyi klorlanmış bir havuzda yüzme; hamilelik boyunca fit kalmanıza yardımcı olur.

• Her hafta düzenli olarak tartılın. Düzenli tartım olumsuz yönde ilerleyen kilo alımını başında fark etmenizi ve hemen harekete geçmenizi sağlar. Aylık 1-1,5 kg alımı hedefiniz olsun!



Hamilelikte ideal spor



Anne adayının hamilelik dönemini daha rahat geçirebilmesi için neler yapması gerekir?

Rahat bir hamilelik süreci için beslenme kadar, anne adaylarının fiziksel aktiviteleri de önemlidir. Hamilelik süresince yapılacak egzersiz endorfin salınımını artırarak daha iyi hissetmelerini, ruh hallerinin düzelmesini sağlar ve doğum sonrası lohusa depresyonunun görülme riskini azaltır. Egzersiz ile kasların çalışmasına bağlı olarak da; daha az kabızlık sorunu görülmesine, daha rahat bir uykuya, yorgunluk hissinin ve sırt ağrılarının azalmasına ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Amerikan Egzersiz Rehberi, kadınların hamilelikleri boyunca haftada 150 dakika (5 gün x 30 dakika) orta derecede egzersiz yapmalarını önermektedir.Bu süreçte yapılacak bazı egzersiz türleri hafif ve orta tempolu yürüyüş, hamile yogası, hamile pilatesidir. Temposu artabilecek diğer egzersiz türleri için mutlaka doktora danışılmalıdır. Güvenilir bir egzersiz için kadın doğum doktorları kalp atımının dakikada 140’ı geçmemesini önermektedir.