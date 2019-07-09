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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
09.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara kızdı, harekete geçti

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İstanbul Pendik'te yol tartışmasında otomobile saldırıp içindeki 7 aylık hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatan baklavacı Hüseyin ve Hasan Sel kardeşlere bir tepki de Bursa'daki meslektaşlarından geldi. Baklavacı Bilal Şengüloğlu (42), yapılan saldırıyı kınayıp trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı.

Pendik'te D-100 kara yolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobil, bir başka otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen 2 kişi, araca saldırıp dehşeti yaşattı. Olayın görüntüleri medyada geniş yer buldu.

Tepkilere neden olan olayda saldırganların Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hüseyin Sel ve kardeşi Hasan Sel olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sel kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara kızdı, harekete geçti
Tüm Türkiye'de infiale neden olan görüntülere, Bursalı baklavacılar tepki gösterdi. Baklavacı Bilal Şengüloğlu, yapılan saldırıyı kınayarak trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Bilal Şengüloğlu, "Dinimiz annelerin ayağının altına cennet müjdelemişken, bir anne adayına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Yaşananların mesleğimizle anılması, beni ve meslektaşlarımı rahatsız etmiştir" dedi.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara kızdı, harekete geçti
Yaşanan olayın baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini belirten Şengüloğlu, "Baklavacılık, geleceğe aktarılması gereken bir meslektir. Düğünlerimizde, nişanlarımızda, bayramlarımızda sofralarımızın baştacı olan baklavanın böyle çirkin bir saldırıyla anılması, tüm baklava üreticilerini üzmüştür. Biz de duyarlılığımızı göstermek adına başta kadınlar olmak üzere, yaya ve sürücülere baklava dağıtarak yapılan saldırıyı kınamak istedik" diye konuştu.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara kızdı, harekete geçti

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