Hamamlara fuhuş baskını!

ANTALYA’da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı belirtilen 2’si Türk, 1’i Moldovalı ve 1’i Suriyeli 4 kadın kurtarıldı. Ayrıca bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kişi ile bir işyerinin sahibi V.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında 3 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen işyeri sahibi V.D. tutuklandı.

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