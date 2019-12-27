MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalit Ayar'ı öldürenler hakim karşısına çıkacak
GeriGündem Halit Ayar'ı öldürenler hakim karşısına çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 10:05,Son Güncelleme:/

Halit Ayar'ı öldürenler hakim karşısına çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halit Ayar'ı öldürenler hakim karşısına çıkacak

İTÜ mezunu Halit Ayar’ı İstiklal Caddesi’nde bıçaklayarak öldüren sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ayar’ı öldüren sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıldan 47 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle