Mühimmat taşıyan tırda yangın çıktı! Yol kapandı

Valilikten yapılan açıklamada, Erziki Köprüsü mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında Van'dan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin yol kontrol noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır. Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle Van-Hakkari karayolu tekrar trafiğe açılacaktır."



