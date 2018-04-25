Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mühimmat taşıyan tırda yangın çıktı! Yol kapandı

    Mühimmat taşıyan tırda yangın çıktı! Yol kapandı

    AA
    25.04.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine mühimmat taşıyan tırda yangın çıkması sonucu Van-Hakkari karayolunun bazı bölümlerinin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Erziki Köprüsü mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında Van'dan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

    Mühimmat taşıyan tırda yangın çıktı Yol kapandı

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin yol kontrol noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır. Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle Van-Hakkari karayolu tekrar trafiğe açılacaktır."

    Etiketler: TIR , mühimmat patlaması , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri