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Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Hakkari’de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı

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Hakkari’de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı

HAKKARİ’de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 141 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kentte 141 köy ve mezra yolu ile Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolunda çalışma başlattı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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