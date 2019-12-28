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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hâkimin odasında taciz iddiası

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hâkimin odasında taciz iddiası

Kendisini adliyede babasının hâkim arkadaşı C.B.’nin taciz ettiğini iddia eden hukuk fakültesi öğrencisi S.C. “Bana sarılıp saçlarımı okşamaya başladı” dedi.

HUKUK fakültesi 4. sınıf öğrencisi S.C., gittiği adliyede hâkim C.B.’nin odasında tacize uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. S.C., savcıya verdiği ifadede özetle şunları anlattı:

Hâkimin odasında taciz iddiası

“Hâkim C.B., babamla aynı köyden olmaları nedeniyle tanışırlar. C.B., babama benim için ‘Yanıma gelsin ilgilenirim, yardımcı olurum’ deyince eylül ayında ailece C.B.’yi adliyedeki odasında ziyaret ettik. Geçen hafta beni aradı. Sonra ziyaretine gittim. ‘Duruşmam var, yarın yine gel’ diyerek sarılıp ‘Çok tatlısın’ dedi.”

‘DUDAKLARINDAN ÖPEBİLİR MİYİM’

Hâkimin odasında taciz iddiası

Önceki gün adliyeye gittiğini belirten S.C., “Duruşmayı izledim. Ardından odasına çıktık. Vedalaşmak için sarıldı. Saçımı, ensemi okşar gibi dokunmaya başladı. ‘Dudaklarından öpebilir miyim’ diye söylemesi üzerine kendisini itip odadan çıktım. Çıkarken hâkim C.B., ‘Yanlış anladın özür dilerim’ diye söyleniyordu. Sonra adliye koridorunda ağlamaya başladım” ifadelerini kullandı. 

 

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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