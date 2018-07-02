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    Eylül cinayetinde kan donduran detay! Hakim bu sözlerle anlattı...

    Cüneyt ÖZFİDAN/DHA
    02.07.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül cinayeti ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. Hakim Gülen açıklamasında “Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar” dedi.

    Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili, "Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz" dedi.

    24 Haziran seçimlerinde CHP'den Zonguldak'tan milletvekili seçilen Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz mazbatalarını almak için Zonguldak Adliyesi'ne geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Huriye Gülen, hayırlı olmasını dileyerek Demirtaş ve Yavuzyılmaz'a mazbatalarını verdi. Aynı zamanda Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Gülen, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Gülen her canın önemli olduğunun çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

    "Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı."

    Milletvekili Demirtaş ise TBMM'nin açılmasının ardından cinsel istismar konusunun öncelikli olarak ele alınacak konular arasında olduğunu ifade etti.

     

    Etiketler: eylül cinayeti , son dakika , haberler
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