Hakimi darbettiği iddia edilen emlakçı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir dairenin kiralanması konusu nedeniyle bir emlakçı ofisinde tartıştığı hakim H.C.Ş'yi darbettiği ileri sürülen M.A, şikayet üzerine gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Bu arada, emlakçı M.A'nın Çukurova ilçesinde gösterdiği bir daireyi hakim H.C.S'nin başka bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığını öğrendiği, bunun üzerine gittiği diğer emlakçının ofisinde çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği iddia edildi.



