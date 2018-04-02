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    Hakimi darbettiği iddia edilen emlakçı tutuklandı

    AA
    02.04.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir dairenin kiralanması sırasında yaşanan tartışma sonucu kiracı hakimi darbettiği öne sürülen emlakçı tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, bir dairenin kiralanması konusu nedeniyle bir emlakçı ofisinde tartıştığı hakim H.C.Ş'yi darbettiği ileri sürülen M.A, şikayet üzerine gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    Bu arada, emlakçı M.A'nın Çukurova ilçesinde gösterdiği bir daireyi hakim H.C.S'nin başka bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığını öğrendiği, bunun üzerine gittiği diğer emlakçının ofisinde çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği iddia edildi.

    Etiketler: dayak , gündem
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