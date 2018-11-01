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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
01.11.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

O kadar çok isyan etti ki hakim en sonunda uyardı!

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O kadar çok isyan etti ki hakim en sonunda uyardı!

Erzurum'da 6 yıl önce üzerine kuma getirildiği için 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladığı iddia edilen Netice Barçın'ın (28) ölümüyle ilgili 'eziyet' suçundan eşi Kamil Barçın'a (35) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden görülen yargılamada damadının kuma getirdiği kadın ile birlikte kızını öldürdüğünü ileri süren acılı baba Necati Kayık'ı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Aydın Başar, "Necati amca acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz sabredip, bekleyeceksiniz" diye sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 3 Haziran 2012 tarihinde merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Netice Barçın, iddialara göre oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ve kuma olarak eve getirdiği Esengül N.'yi sorumlu tutan baba Necati Kayık, savcılığa başvurdu. Yaşanan olayın ardından kuma Esengül N., memleketi Adana'ya gitti. Şikâyet üzerine 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan Kamil Barçın hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet' suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar, kuma Esengül N. hakkında ise 'basit kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Esengül N. ile olaydan bir yıl önce tanıştıklarını söyleyen Kamil Barçın, suçlamaları kabul etmedi. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 25 Aralık 2014 günü yapılan karar duruşmasında Kamil Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat ederken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Esengül N.'nin 'basit kasten yaralama' suçundan beraatini kararlaştırdı.

YARGITAY KARARI BOZDU

 Dosya Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, Esengül N.'ye verilen 'beraat' hükmünü yerinde bulup onarken, koca Kamil Barçın'a verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, Kamil Barçın'ın olay günü bir saat aralıklarla iki kez eve gelip eşini kontrol ettiğine değinilerek "Eve her geldiğinde Netice ile tartıştıkları ve evde darp ettiği, bu şekilde eşini bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden yoksun bırakmak suretiyle yüklenen suçu işlediği, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu işlediği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatına karar verilmiş" denildi ve sanığın yargılandığı suçtan üst sınırdan cezalandırılması gerektiği tespiti yapıldı. 

'BENİM ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER'

Bozma kararı sonrası 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada baba Necati Kayık, sanık Kamil Barçın ve avukatlar hazır bulundu. Kamil Barçın, bozma kararını kabul etmediğini söyledi. Kayık ailesinin Avukatı Ferhat Emer ise Kamil Barçın'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Kızının Kamil Barçın ve kuma getirdiği Esengül N. tarafından öldürülüp atıldığını öne süren Necati Kayık da, "Benim çocuğumun saçları ıslaktı. Kadını eve getirdiği benim kızımı bana verseydi öldürmeye ne hakkı vardı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye gözyaşı döktü. 

Bunun üzerine Hakim Aydın Başar, "Necati amca başınız sağolsun, acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz. Sakin olacaksınız, adalet için sabredip bekleyeceksiniz" dedi. 

Duruşma sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını yapmak için süre talep etmesi üzerine ertelendi.

 

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